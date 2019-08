Elezioni | Salvini propone il patto Al voto con Berlusconi e Meloni

**Governo : Salvini - 'Io dittatore? Macché - io chiedo Elezioni...'** : Taormina (Messina), 11 ago. (AdnKronos) - Non teme che qualcuno le dica che vuole diventare una sorta di dittatore? "Macché dittatore. chiedo le elezioni, i dittatori non vogliono le elezioni, più democratico di così che vuoi avere nella vita?. Così Matteo Salvini parlando con i cronisti a Taormina.

**Governo : Salvini - ‘Io dittatore? Macché - io chiedo Elezioni…’** : Taormina (Messina), 11 ago. (AdnKronos) – Non teme che qualcuno le dica che vuole diventare una sorta di dittatore? “Macché dittatore. chiedo le elezioni, i dittatori non vogliono le elezioni, più democratico di così che vuoi avere nella vita?. Così Matteo Salvini parlando con i cronisti a Taormina. “C’e’ la costituzione che regola i poteri. Non voglio un governo che litiga sempre. Quelli che non vogliono le ...

**Governo : Salvini - ‘importanti Elezioni anche se non gestite da me’** : Roma, 10 ago. (AdnKronos) – “L’importante è che le elezioni ci siano, poi se le gestisce qualcun altro sono anche più contento, che ho più tempo”. Lo afferma ai microfoni del Tg 3 il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, a Isola Capo Rizzuto, a proposito della richiesta che non sia lui a gestire le consultazioni elettorali dal Viminale. L'articolo **Governo: Salvini, ‘importanti elezioni anche se non ...

Salvini pronto a lasciare il Viminale : “L'importante è che le Elezioni ci siano” : “Ora un governo che duri 10 anni. Spero che Pd e 5S non la tirino in lungo”. Renzi: “Ha paura di me”. E Di Maio: “Fare subito il taglio dei parlamentari”. Giorgetti: “Dare la palla al presidente della Repubblica”

**Governo : Salvini - ‘importanti Elezioni anche se non gestite da me’** : Roma, 10 ago. (AdnKronos) – “L’importante è che le elezioni ci siano, poi se le gestisce qualcun altro sono anche più contento, che ho più tempo”. Lo afferma ai microfoni del Tg 3 il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, a Isola Capo Rizzuto, a proposito della richiesta che non sia lui a gestire le consultazioni elettorali dal Viminale. L'articolo **Governo: Salvini, ‘importanti elezioni anche se non ...

Grillo - il ritorno : "Salvini tamarro Cambiare subito - niente Elezioni" : "Dobbiamo fare dei cambiamenti? Facciamoli subito, altro che elezioni, salviamo il paese dal restyling in grigioverde dell'establishment". Beppe Grillo prova a frenare il voto Segui su affaritaliani.it

Ira Grillo : "Salvini è un tamarro Cambiare subito - niente Elezioni" : "Dobbiamo fare dei cambiamenti? Facciamoli subito, altro che elezioni, salviamo il paese dal restyling in grigioverde dell'establishment". Beppe Grillo prova a frenare il voto Segui su affaritaliani.it

Crisi di governo - ora è scontro sulla data delle Elezioni. E Salvini evoca l’inciucio M5S-Pd : Convocati a Roma per lunedì i parlamentari leghisti, la corsa del leader per la sfiducia a Conte. Salvini attacca: «Sento che ci sono toni simili tra Renzi e Di Maio». La replica del Movimento: «Giullare»

Elezioni anticipate - Salvini potrebbe non raccogliere tutti i voti che i sondaggi gli danno : Benedetti sondaggi che possono fare la fortuna di un politico, maledetti sondaggi che possono aiutare a finire diritti nel burrone. tutti le rilevazioni sono concordi nel dare alla Lega una percentuale tra il 35 al 38. Matteo Salvini è popolare, idolatrato in tutte le spiagge d’Italia, ultimo paladino delle élite economico-finanziarie di questo Paese con al seguito tutti i media mainstream (giornali, tv, radio). Salvini è stato in questi 17 mesi ...

Crisi di governo - Meloni : “Alleanze prima delle Elezioni. Salvini va al voto da solo? Non credo” : “Noi le alleanze le facciamo prima del voto e non dopo, perché vogliamo essere chiari, siamo la forza più coerente, siamo concreti e affidabili”. Giorgia Meloni vede l’obiettivo a portata di mano. Da mesi la leader di Fratelli d’Italia corteggia Matteo Salvini e oggi a Radio Anch’io, su Radio Rai Uno, ha commentato l’intenzione di andare al voto da solo espressa dal segretario della Lega. “Non credo che ...

Crisi di Governo - Salvini vuole le Elezioni il 13 ottobre : 'MI candido Premier' : La Crisi di Governo ora è realtà e il Ministro dell'Interno Matteo Salvini, in un comizio davanti alla nave di Cascella a Pescara, è già in campagna elettorale. Dopo aver chiesto la riapertura del Parlamento, ha dichiarato: "Restituiamo la parola agli Italiani". Il leader del Carroccio, dunque è pronto a candidarsi per Palazzo Chigi e valuta anche di correre senza alleati. Da Palazzo Chigi però Giuseppe Conte lo ha incalzato: "Dovrà spiegare al ...

Alle Elezioni vittoria schiacciante per Matteo Salvini : Non ci sono dubbi: “la Lega punterà a correre da sola”. YouTrend analizza insieme ad Agi gli scenari che si

Salvini apre la crisi - il premier lo sfida in Parlamento. Elezioni anticipate in autunno : Il leader leghista: «Inutile andare avanti a colpi di no». E accelera verso le Elezioni. Il premier si consulta con il Quirinale, poi chiede la convocazione delle Camere per ufficializzare la sfiducia

CRISI GOVERNO M5S-LEGA - Elezioni ANTICIPATE/ Salvini "Non c'è maggioranza - al voto!" : CRISI di GOVERNO M5S-LEGA, Salvini annuncia ELEZIONI ANTICIPATE: "Non c'è maggioranza, andiamo in Parlamento e poi al voto!". Le ultime notizie.