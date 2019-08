Terremoto | trema la Sicilia | avvertite tre scosse

Forte Terremoto in Turchia : trema il Paese - epicentro vicino Denizli : terremoto IN Turchia | Una Forte scossa di terremoto è stata registrata oggi 8 agosto 2019, precisamente alle 13.25 italiane (corrispondenti alle 14.25 all'epicentro) sulla Turchia...

Terremoto in Indonesia : danni tra Sumatra e Giava - trema Giacarta : Una forte scossa di Terremoto ha colpito l'Indonesia sud-occidentale oggi 2 agosto 2019, precisamente alle 14.03 italiane corrispondenti alle 19.03 all'epicentro. Stando ai dati giunti dai...

Creta : forte scossa di Terremoto sulla costa nord. Trema Herakleio : Una scossa di terremoto di forte entità è stata registrata oggi 31 luglio, precisamente alle 06.40 italiane (07.40 all'epicentro) nel Mediterraneo orientale sull'isola di Creta. Stando ai dati...

Terremoto ultime notizie fortissima scossa in Grecia - trema la terra Creta : Una fortissima scossa di Terremoto è stata segnalata in Grecia dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma. La scossa, di magnitudo 5.2, si è verificata a una profondità di 70 chilometri dalla crosta terrestre. L’evento sismico è avvenuto alle 6,40 ore italiane, 7,40 ore locali. Al momento non si hanno notizie su danni a cose o a persone. Si attendono nelle prossime ore aggiornamenti. La Grecia è una nazione ad ...

Pozzuoli trema ancora : scossa di Terremoto sveglia la città alle 8.38 : Uno sciame sismico di cinque lievi scosse hanno svegliato questa mattina la città di Pozzuoli. La sequenza tellurica ha avuto inizio alle ore 5,49 con la scossa più forte che è...

Terremoto in Grecia - scossa di 5.3 ad Atene : panico - gente in strada e blackout. «Gli oggetti tremano» VIDEO : Una forte scossa di Terremoto ha colpito poco dopo le 13 ora italiana Atene e tutta l'Attica, causando panico tra residenti e turisti che si sono riversati nelle strade ma nessun ferito grave,...

Atene - forte scossa di Terremoto 5.3 : panico in città - gente in strada e blackout telefonici Video gli oggetti tremano : terremoto, forte scossa oggi ad Atene di magnitudo 5.3 alle 14.13 locali (le 13.13 in Italia). L'epicentro è segnalato 23 km a nordovest della capitale della Grecia, a 20 km di...

Terremoto in California : trema ancora San Francisco : Nuova scossa di Terremoto in California. La terra ha tremato a San Francisco. Una scossa di magnitudo 4.3 è stata

Forte Terremoto in Australia : trema la costa occidentale : Una Forte scossa di terremoto è stata registrata oggi 14 luglio 2019, esattamente alle 07.39 italiane (corrispondenti alle 14.39 all'epicentro) nell'oceano Indiano orientale a largo...

Terremoto in Giappone oggi M 6.1/ Ultime scosse - trema l'arcipelago di Ryuku : Terremoto in Giappone oggi M 6.1, Ultime scosse: trema l'arcipelago di Ryuku ma non si registrano danni ne feriti. Ecco tutti i dettagli

Scossa di Terremoto all'alba - trema la terra in Irpinia : Una Scossa di terremoto di magnitudo 2.2 si è verificata questa mattina all'alba in provincia di Avellino. L'epicentro è stato registrato nel territorio del comune di Chiusano...

Trema l’Indonesia : allarme tsunami dopo una forte scossa di Terremoto - magnitudo 6.9 : Un forte terremoto ha colpito l’Indonesia, nel Mare delle Molucche. L’Usgs ha registrato una magnitudo di 6,9. Le autorità hanno emesso un allarme tsunami per l’Indonesia orientale. Lo ha reso noto l’agenzia di geofisica indonesiana. L’Usgs riferisce che il terremoto ha avuto origine non molto in profondità, a 24 chilometri. L'articolo Trema l’Indonesia: allarme tsunami dopo una forte scossa di terremoto, ...

California - la terra trema ancora : nuovo scossa di Terremoto magnitudo 7.1. È la più forte degli ultimi 20 anni : Una nuova scossa di terremoto, di magnitudo 7.1, ha colpito il sud della California dopo quella di giovedì che aveva una intensità di 6.4. Il sisma è stato registrato a 17,6 km da Ridgecrest, nel deserto del Mojave, la stessa località colpita da quello di giovedì. I vigili del fuoco – ne sono stati mobilitati oltre millle – parlano di diversi feriti e incendi. Secondo la portavoce della Contea di Kern, Megan Person, circa duemila ...

Terremoto di magnitudo 7.1 in California - sospesa la Summer League : trema tutto e non è colpa di Zion Williamson [VIDEO] : Nella notte italiana, un Terremoto di 7.1 ha scosso la California, costringendo a sospendere la gara di Summer League fra Pelicans e Knicks nella notte dell’esordio di Zion Williamson L’esordio di Zion Williamson in Summer League ha fatto letteralmente tremare la terra! Fra California e Nevada è stato registrato un Terremoto di magnitudo 7.1 nella notte, dopo che nelle 24 ore precedenti ne era avvenuto un altro di magnitudo 6.4. ...