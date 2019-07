Asse della droga tra Palermo e Napoli | 12 arresti

Pallanuoto - Mondiali 2019 : Italia-Grecia - in palio le semifinali. Campagna contro Vlachos : 1-1 negli incroci prima della rAssegna iridata : Sono scattati i quarti di finale del torneo maschile dei Mondiali di Pallanuoto: la sconfitta della Serbia contro la Spagna ha subito un effetto per tutte le altre pretendenti al trono iridato. Ora è certo che per staccare il pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020 bisognerà arrivare in finale. prima però ci sono le semifinali da conquistare. A Gwangju, in Corea del Sud, il Settebello, dopo aver vinto il Girone D, ha osservato un turno di riposo, ed ...

LIVE Tuffi grandi altezze - Mondiali 2019 in DIRETTA : si Assegna il titolo della gara femminile : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata dei Mondiali di Tuffi dalle grandi altezze a Gwangju. Seguiremo la finale della gara femminile (dai venti metri di altezza) e verranno assegnate le prime medaglie della specialità. La gara femminile dei Tuffi dalle grandi altezze ha riservato finora una grandissima sorpresa. Dopo i primi due round Rhiannan Iffland non è in ...

TAsse - 2020 l'anno della stangata : occorre pagare pensioni - bot e investimenti : Le imposte indirette cresceranno di quasi 42 miliardi. Unimpresa ha calcolato la pressione fiscale 'reale' che mostra dati...

Le Autonomie della discordia. L'Asse Conte-Di Maio fa infuriare la Lega : “So che stavate aspettando fuori e sotto il sole per una mia dichiarazione, mi dispiace. Meglio qui con l’aria condizionata, anche se non ci sono gelati”. Palazzo Chigi, sala stampa. Sono passate da poco le 15 quando Giuseppe Conte si presenta davanti ai giornalisti. Il vertice sulle Autonomie, durato appena 50 minuti, si è appena concluso. Scherza. Passeggia brevemente tra le sedie, poi guadagna la seduta ...

Pensioni - l'Assegno solo a 73 anni con importo "al limite della sopravvivenza" : Il combinato disposto del regime contributivo puro e della riforma Fornero - in assenza di correttivi - rischiano di gettare...

Nintendo Switch gratis a tutti i pAsseggeri di un volo della Southwest Airlines : Nintendo sarà presente al San Diego Comic-Con, ma non è l'unica: anche la compagnia di volo Southwest Airlines sarà presente alla Nintendo Gaming Lounge con un succoso concorso che consentirà di vincere un Nintendo Switch ed una copia di Super Mario Maker 2.Tuttavia non tutti vivono a San Diego e per "ovviare a questo inconveniente" la compagnia di volo ha deciso di premiare un gruppo di persone in viaggio per il Comic-Con con una console. A ...

Nuoto – Roma pronta a presentare la sua candidatura per la rAssegna 2022 - l’entusiasmo della sindaca Raggi : Roma si candida ad ospitare gli Europei di Nuoto 2022: la soddisfazione della sindaca Raggi L’Italia è sempre più interessata al mondo dello sport: dopo la vittoria della candidatura di Milano-Cortina per le Olimpiadi invernali 2026, adesso in tanti si stanno muovendo per ospitare nel nostro paese eventi di rilievo. Oggi, con una memoria a firma Virginia Raggi, approvata in Giunta, Roma ha deciso di candidarsi per ospitare gli ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 17 Luglio : L’attore per un applauso spesso è disposto a giocarsi la madre - Tullio Solenghi a 11 anni sul piatto della vita ha rilanciato con la scuola : “Il primo pubblico sono stati i compagni di clAsse - il primo copione le imitazioni dei professori - la docente di Fisica la vittima preferita : L’inchiesta “Al Metropol accordo concreto” Per gli inquirenti, la versione secondo cui la trattativa con i russi non si sarebbe conclusa non regge: l’affare aveva una base avanzata. Per questo volevano andare “veloci” di Davide Milosa Tutto tutto niente niente di Marco Travaglio Il discorso di Chiara Appendino, sindaca 5Stelle di Torino, in Consiglio comunale per licenziare il vicesindaco Guido Montanari e dare l’ultimatum agli ...

Cesena - deserta l’asta per l’Assegnazione del logo e della sede : il cavalluccio marino rischia di scomparire : Prima asta deserta quella di stamattina per l’assegnazione dello storico simbolo dell’AC Cesena, il cavalluccio marino bianconero. Nello studio del notaio Marco Maltoni non sono pervenute offerte né per il logo della vecchia società di Serie B fallita nel 2018 né per la storica sede del club di corso Sozzi. La base d’asta era di 770 mila euro. Il Comune romagnolo ha stanziato 111 mila euro per rilevare il simbolo. La ...

Modica - a Pozzo CAssero il Grest della fraternità : Ha preso il via a Pozzo Cassero a Modica il Grest della fraternità nella Parrocchia del Sacro Cuore di Gesù. #amicinonbulli

Hagi al Genk - è ufficiale : nelle cAsse della Fiorentina circa 3 milioni : Ianis Hagi lascia il Viitorul per trasferirsi al Genk. Sorride la Fiorentina che incassa 3 milioni di euro da questa operazione.“powered by Goal”In attesa di piazzare qualche colpo che vada a rafforzare la rosa di Vincenzo Montella, la Fiorentina continua ad incassare in questa sessione estiva di calciomercato.Il club gigliato non ha ceduto giocatori attualmente in squadra nelle ultime ore, ma vede comunque entrare qualche milione in cassa ...

Riforma codice della strada - multa doppia per i pAsseggeri senza cintura o casco : si paga in due : La Riforma del codice della strada prevede alcune novità anche in tema di multe: una di queste riguarda i passeggeri che viaggiano in auto senza aver allacciato le cinture di sicurezza o in moto senza il casco. Le sanzioni verranno raddoppiate e se ne dovranno pagare due: una per il passeggero e una anche per il conducente.Continua a leggere

Roma - esplode bus della linea 671 : panico tra i pAsseggeri in via Appia Nuova : panico a Roma per un bus dell'Atac della linea 671 esploso in via Appia Nuova. Intorno alle 14 paura all'incrocio con piazza Cesare Cantù, all'altezza di Colli Albani. Ancora...

Codice della Strada : multa anche al conducente se il pAsseggero è senza cintura : La Commissione Trasporti della Camera dei Deputati ha terminato l'iter di discussione e preparazione delle modifiche da apportare al Codice della Strada e che verranno esaminate la prossima settimana dall'aula di Montecitorio, mentre il Senato della Repubblica esaminerà le modifiche al rientro dalle vacanze estive. In arrivo moltissime novità, non solo per i conducenti degli autoveicoli. Tra le diverse cose, dovrebbe essere introdotto ...