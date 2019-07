Maltempo | Regione Lombardia stanzia 6 mln per danni 2018 2

Maltempo : Regione Lombardia stanzia 6 mln per danni 2018 : Milano, 22 lug. (AdnKronos) - Uno stanziamento di oltre 6 milioni di euro per i territori colpiti dall'ondata di Maltempo dell'ottobre 2018 in Lombardia. Lo prevede una delibera approvata dalla giunta regionale su proposta dell'assessore al Territorio e protezione civile, Pietro Foroni. I fondi si a

Maltempo Friuli Venezia Giulia - dalla Regione oltre 741 mila euro per i danni di fine ottobre 2018 in val Tramontina : Nell’area della val Tramontina, in provincia di Pordenone, sono richiesti interventi per oltre 741.000 euro per il ripristino dei danni causati dal Maltempo di fine ottobre 2018. Lo fa sapere in una nota il vicegovernatore con delega alla Protezione civile del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, intervenendo sui fondi per gli interventi di ristoro dei danni destinata dalla Regione. Il vicepresidente, che oggi ha inaugurato la posa ...

Maltempo Emilia-Romagna : la Regione stanzia mezzo milione per Milano Marittima : mezzo milione di euro per Milano Marittima. Risorse destinate agli operatori balneari ed economici, soprattutto bar e ristoranti, per i danni subiti a causa della tromba d’aria che ha colpito la località cervese pochi giorni fa, il 10 luglio. Imprenditori che con l’appoggio dell’intera comunità locale, e degli stessi turisti presenti, in poche ore sono riusciti a risistemare i loro stabilimenti sulla spiaggia, un ‘miracolo’ sottolineato da più ...

Maltempo : la Regione Abruzzo avvia la ricognizione dei danni : Il presidente della Giunta regionale d’Abruzzo, Marco Marsilio, rende noto che, alla luce dei gravi eventi meteorologici di mercoledì 10, caratterizzati da manifestazioni piovose e grandinate di eccezionali intensità, la Giunta regionale, riunita, questa mattina, a Pescara, in seduta straordinaria, ha deliberato la presa d’atto dell’eccezionalità degli eventi verificatisi sulla fascia costiera abruzzese. Considerando la ...

Emergenza Maltempo : la mappa dei danni regione per regione : Ammontano a milioni di euro i danni provocati all’agricoltura dall’ultima violenta ondata di Maltempo che ha colpito lungo tutta la penisola con piante sradicate, serre divelte, frutta come le pesche, le mele ed i kiwi flagellata come pure meloni e pomodori ma anche campi allagati e grano e mais stesi a terra dalle forti tempeste di vento, trombe d’aria e temporali intensi accompagnati da grandinate killer: è quanto emerge dal primo monitoraggio ...

Pesante Maltempo in atto in Lombardia : disagi e allagamenti su mezza regione : La perturbazione di origine atlantica in atto sull'Italia settentrionale sta dispensando i primi intensi fenomeni nel corso della mattinata odierna. Abbondanti precipitazioni accompagnate da...

Maltempo Lecco e Sondrio : la Regione chiede lo stato di calamità : La Regione Lombardia chiedera’ al Governo lo stato di emergenza per i territori colpiti dagli eventi di Maltempo degli ultimi giorni. Lo ha dichiarato oggi l’assessore al Territorio e Protezione civile regionale Pietro Foroni, ribadendo quanto detto ieri dal governatore Attilio Fontana, nel corso della riunione tecnica che si e’ svolta in Prefettura a Lecco per fare il punto della situazione e la conta dei danni, dopo il ...

Maltempo : Regione Lombardia chiederà stato emergenza per zone colpite : Milano, 13 giu. (AdnKronos) - Regione Lombardia chiederà al governo lo stato di emergenza per i territori colpiti dagli eventi di Maltempo degli ultimi giorni. Lo ha dichiarato oggi l'assessore regionale al Territorio e Protezione civile Pietro Foroni, nel corso della riunione tecnica e di coordinam

Maltempo : la Regione Lombardia chiederà lo stato di emergenza : Si aspetta la conta dei danni con le segnalazioni da tutte le province e poi la Regione Lombardia chiederà lo stato di emergenza. Lo ha annunciato Pietro Foroni, assessore al territorio e protezione civile della Regione Lombardia. “I comuni avranno 7 giorni di tempo per segnalare alla regioni il danno subito e vista la portata di questo Maltemposiamo intenzionati a chiedere al governo lo stato di emergenza – ha detto ...

Maltempo - danni alle ciliegie : sostegno dalla Regione Toscana : La produzione regionale di ciliegie ha subito pesantemente gli effetti di questo maggio ad alta piovosità, per questo la Regione Toscana ha convocato un incontro finalizzato ad analizzare la situazione di difficoltà che sta interessando la filiera cerasicola, valutando possibili strategie di intervento per il sostegno della stessa filiera. Lo rende noto la stessa Regione spiegando che all’incontro hanno partecipato i rappresentanti delle ...

Maltempo Toscana : la Regione avvia il censimento dei danni : La Regione Toscana è al lavoro sulle coste grossetane colpite dal Maltempo con conseguenti criticità dovute al materiale vegetale trasportato dal fiume Ombrone e del torrente Bruna e riversato sulle spiagge. “Dopo aver annunciato che sarà dichiarato lo stato di emergenza regionale – spiega l’assessore all’ambiente Federica Fratoni – , insieme ai territori interessati, la Regione è impegnata nel censimento dei danni ...

Maltempo Emilia-Romagna - Confcooperative : “La Regione chieda lo stato di calamità al Governo” : Il Maltempo di maggio si è abbattuto come un flagello sull’agricoltura emiliano-romagnola, provocando gravi danni proprio nel momento di avvio delle campagne di raccolta. “Siamo molto preoccupati per la tenuta delle aziende agricole duramente colpite dal Maltempo di maggio con la neve di inizio mese, le continue bombe d’acqua e le inondazioni dovute allo straripamento dei fiumi. Nessuna coltura è stata risparmiata, intere aziende sono finite ko. ...

Maltempo Emilia-Romagna - CIA : “La Regione chieda lo stato di calamità nazionale” : “In una situazione climatica senza precedenti le imprese agricole sono impotenti: per questo chiediamo lo stato di calamità nazionale“: Cia Agricoltori Italiani dell’Emilia-Romagna definisce “grave” la situazione su tutto il territorio regionale a causa frane, esondazioni ed allagamenti. La richiesta è indirizzata alla Regione Emilia-Romagna affinché attivi la richiesta per risarcire agli agricoltori i danni legati ...