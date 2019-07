Elisabetta Canalis e le altre | 8 vip che hanno lasciato l’Italia per amore

Nella bella Alghero! Le trasparenze hot di Elisabetta Canalis : Su instagram Elisabetta Canalis è super sexy e sfoggia una micro canotta nera, opaca, a tratti trasparente che mette in risalto il tonico decoltè. Impossibile non notare il particolare rovente dei capezzoli della bella attrice e showgirl. Con la figlia, Skiler Eva, Elisabetta Canalis si gode il mare sardo. Senza però il marito Brian Perri che è impegnato per motivi di lavoro e Los Angeles e deve quindi rinunciare a sua moglie.

Se solo avessi sposato Clooney! Elisabetta Canalis scatena gli hater : In posa plastica e super sexy Elisabetta Canalis si concede all'obiettivo dopo un allenamento fitness in cui, come scrive nella didascalia, si è dissetata bevendo l’acqua detox di una marca molto conosciuta. Pubblicato correttamente con l’hastag di ‘advertising’, oltre a regalarle migliaia di visualizzazioni nelle ultime ore e decine di complimenti da parte dei suoi follower, ha anche attirato l’attenzione degli hater sempre pronti a ...

Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia lontane sui social e forse nella vita : Il Magazine di Chi ha svelato che tra Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia, le due ex veline storiche di Striscia la Notizia, non corre più buon sangue. Nonostante il profondo legame di amicizia che le lega da quando si sono conosciute al programma di Striscia la Notizia, sembra che Elisabetta e Maddalena abbiano litigato. Il magazine spiega che sono diversi gli indizi che lasciano dedurre questa crisi nel loro rapporto di amicizia: entrambe ...

Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia si sarebbero allontanate - è gelo sui social : Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia si sarebbero allontanate per motivi non ancora chiariti. Amiche da oltre 15 anni, si sono trasferite entrambe a Los Angeles dove gestiscono un centro sportivo. Da qualche mese, però, avrebbero smesso di frequentarsi. Secondo Chi, sarebbe terminata ogni interazione social.Continua a leggere

Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia hanno litigato?/ Amicizia in crisi : il rumor : Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia hanno litigato? Stando al settimanale Chi, la loro lunga Amicizia sarebbe in crisi

Maddalena Corvaglia ed Elisabetta Canalis amicizia in bilico : Non si conoscono i veri motivi della fine dell’amicizia tra Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia le due, amiche inseparabili dai tempi in cui erano veline a “Striscia la notizia” sia calato il gelo, nonostante dei progetti imprenditoriali comuni, infatti avevano avviato un progetto imprenditoriale insieme nel campo del fitness, pubblicizzato sui rispettivi profili “Instagram” sembra che il progetto si sia anche arenato. Anche sui ...

Tra Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia è finita l’amicizia : Qualcosa è cambiato nel rapporto di amicizia tra Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia Sembra che fra le due, amiche inseparabili dai tempi in cui erano veline a “Striscia la notizia” sia calato il gelo, nonostante dei progetti imprenditoriali comuni, infatti avevano avviato un progetto imprenditoriale insieme nel campo del fitness, pubblicizzato sui rispettivi profili “Instagram” sembra che il progetto si sia anche arenato. Anche sui social ...

Amicizia in crisi tra Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia? - : Monica Montanaro Le due bellissime showgirl, Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia, nella vita amiche fedeli, sono ai ferri corti? Secondo alcune indiscrezioni tra le due ex veline soffia aria di crisi Tra le due ex veline storiche di Striscia la Notizia, Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia, soffia aria di crisi? Stando a quanto riportato dal giornale di cronaca rosa Chi, le due showgirl avrebbero litigato. Come è noto a ...

Elisabetta Canalis - la rottura con Maddalena Corvaglia : fine di un’amicizia? : C’è aria di crisi tra le storiche ex veline di Striscia La Notizia, Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia. A dare la notizia è il settimanale Chi, che parla di una rottura vera e propria tra le due amiche, che fino a poco tempo fa stavano lavorando insieme ad un progetto imprenditoriale nel campo del fitness. Tanto la Canalis quanto la Corvaglia, avevano sponsorizzato la nuova collaborazione sui rispettivi profili social dove, di punto ...

La crisi su Instagram! Tra Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia cala il gelo : Cosa sta succedendo alle grandi amiche Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia? Sembra che fra le due, amiche inseparabili dai tempi in cui erano veline a “Striscia la notizia” sia calato il gelo, nonostante dei progetti imprenditoriali comuni. Le simpatiche ex veline infatti avevano avviato un progetto imprenditoriale insieme nel campo del fitness, pubblicizzato sui rispettivi profili Instagram sembra che il progetto si sia anche ...

Elisabetta Canalis - la rottura con Maddalena Corvaglia : fine di un’amicizia? : Aria di crisi tra Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia, le due ex veline di Striscia La Notizia sembrerebbero aver tagliato i rapporti. A dare la notizia è il settimanale Chi, che parla di una rottura vera e propria tra le due amiche, che fino a poco tempo fa stavano lavorando insieme ad un progetto imprenditoriale nel campo del fitness. Tanto la Canalis quanto la Corvaglia, avevano sponsorizzato la nuova collaborazione sui rispettivi ...

Striscia la Notizia - clamorosa lite tra Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia? La bomba di Signorini : La voce sarebbe davvero sorprendente. Ma poiché la voce in questione viene rilanciata da Chi, il settimanale del re del gossip Alfonso Signorini, è difficile non darle credito. Si parla di Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia, probabilmente la più celebre coppia di veline nella storia di Strisci

Tra Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia cala il gelo : la crisi si Instagram : Cosa sta succedendo alle grandi amiche Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia? Sembra che fra le due, amiche inseparabili dai tempi in cui erano veline a ?Striscia la notizia? sia...

Cosa è successo tra loro... Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia - amicizia finita? : Le abbiamo conosciute insieme, sul bancone di Striscia la Notizia. Con gli anni, poi, Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia da colleghe sono diventate amiche per la pelle. Inseparabili, sempre più unite. Eppure, sostiene il settimanale Chi nell’ultimo numero in edicola il 10 luglio, qualCosa deve essersi rotto. Possibile che un’amicizia tanto solida sia andata in crisi? Sì, stando a quanto sussurra la rivista diretta da Alfonso ...