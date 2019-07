Uomini e Donne news | Karina Cascella | ultima rivelazione su matrimonio scatena fan

Uomini E DONNE/ Klaudia Poznanska : 'Sogno di scappare con un uomo..' - Trono Classico - : UOMINI e DONNE, anticipazioni e news Trono Classico: Elga Enardu e Diego Daddi festeggiano 10 anni d'amore con una dedica speciale.

Uomini e donne - frecciatina di Raffaella Mennoia ad ex tronisti : ‘Si sentono invincibili’ : Raffaella Mennoia, storica autrice di Uomini e donne, ha pubblicato un lungo post su Instagram, prendendo come spunto la moda del momento ovvero FaceApp, l'applicazione che permette di vedere la propria immagine decisamente invecchiata. La collaboratrice di Maria De Filippi si è mostrata in una foto in compagnia di signore abbastanza mature, ricordando come la sua immagine e quelle delle anziane donne sia assolutamente naturale. Partendo da ...

Uomini e Donne, Raffaella Mennoia scuote gli ex del programma. Il lungo messaggio: "Si sentono invincibili" Raffaella Mennoia, braccio destro di Maria De Filippi, scuote ex tronisti ed ex corteggiatori di Uomini e Donne. L'autrice del programma ha pubblicato un lungo post sui suoi profili social lanciando frecciatine tutt'altro che velate ai giovani che hanno

Uomini e Donne - Alessandro Cannataro nuovo tronista? : La nuova edizione di Uomini e Donne si prepara alla sua partenza. Scalpita il trono classico che vede già un nome tra i papabili a sedersi sulla sedia più celebre del piccolo schermo, si tratta dell'ex corteggiatore di Sara Affi Fella nonché volto tentatore in questa edizione di Temptation Island, Alessandro Cannataro.Il suo nome è stato citato da veryinutilpeople che dà per certo il giovane ragazzo tra i possibili nuovi tronisti della ...

Uomini e Donne Over - Gian Battista amico di un ex di Gemma : è polemica : Gian Battista dopo il Trono Over fraternizza con un ex di Gemma: la reazione dei fan Uno dei protagonisti dell’ultima edizione di Uomini e Donne Over che più ha fatto discutere i telespettatori è stato indubbiamente Gian Battista Ronza per via della sua relazione con Claire. In un secondo momento il cavaliere è stato anche cacciato dalla trasmissione direttamente dalla De Filippi per aver fatto insinuazioni su una delle autrici. Ma non è ...

Gossip Uomini e donne : Teresa Langella lancia il nuovo singolo e festeggia con Dal Corso : Prima di diventare tronista di Uomini e donne lo sCorso anno, Teresa Langella non aveva mai nascosto la sua prima grande passione ovvero la musica. Cantante neo-melodica abbastanza nota a Napoli e dintorni, ora che è un volto celebre della televisione e di internet ha però deciso di adattarsi ai classici tormentoni estivi, dedicandosi al reggaeton come confermato dal suo ultimo singolo in uscita. Qualche ora fa, infatti, la Langella ha lanciato ...

Luigi e Irene di Uomini e Donne : dove andranno in vacanza insieme : Uomini e Donne: Luigi Mastroianni e Irene Capuano pronti per le vacanze Irene Capuano e Luigi Mastroianni al momento sono separati. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è rimasta a Roma mentre Luigi è tornato in Sicilia e continua a girare l’Italia per presenziare alle serate di cui è protagonista. La coppia però, nonostante la lontananza, continua a reggere e sta pensando alle vacanze insieme. Poche ore fa, su Instagram, Irene ...

Uomini e donne - Salvatore Di Carlo svela di essere caduto in depressione : "Passai dalle stelle alle stalle" : Salvatore Di Carlo, intervistato dal quotidiano La Repubblica, ha raccontato di aver sofferto di depressione. Il periodo buio del calciatore risale a qualche anno fa, poco prima della sua partecipazione a Uomini e donne, dove ha conosciuto Teresa Cilia, poi diventata sua moglie:Una partita terminò con una rissa pazzesca. Fioccarono le squalifiche e per me la mano fu pesantissima: un anno e mezzo di stop e da momento all’altro la vita cambiò. ...

Uomini e Donne : Lorenzo Riccardi perde la pazienza con Claudia Dionigi : Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi di Uomini e Donne hanno un inconveniente Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi sono rimasti fuori casa ieri. Un piccolo inconveniente, raccontato dall’ex tronista, che è sembrato perdere la pazienza con la compagna. Su Instagram Stories Lorenzo Riccardi ha infatti commentato: “Ragazzi Claudia si è dimenticata le chiavi di casa un’altra volta! Basta! Io non ce la faccio più! Le ho detto: ...

Anticipazioni Uomini e donne : Alessandro Cannataro tra i papabili tronisti (RUMORS) : Manca poco più di un mese alla prima registrazione della stagione 2019-20 di Uomini e donne. Sebbene il programma targato Maria De Filippi torni in onda su Canale 5 il 16 settembre, i suoi protagonisti si troveranno in studio con qualche settimana di anticipo e solo in tale occasione sarà possibile conoscere con certezza i nomi dei prossimi protagonisti. Nel frattempo continuano a rimbalzare sul web delle forti indiscrezioni su coloro che ...

Uomini e Donne - Coppia del Trono Over si Sposa! : Ennesima Coppia formatasi a Uomini e Donne Over, ha deciso di unirsi in matrimonio! Chi sono i protagonisti in questione? Scopriamolo insieme! Uomini e Donne Over: Caterina Corradino e Biagio Buonomo hanno deciso di convolare a nozze. L’ex dama rivela di volersi sposare con l’abito bianco e in spiaggia! Caterina Corradino e Biagio Buonomo si sono conosciuti sotto gli occhi attenti delle telecamere di Uomini e Donne format senior. ...

Uomini e Donne - Salvatore Di Carlo rivela di aver sofferto di depressione : Salvatore Di Carlo è uno degli ex corteggiatori del programma televisivo Uomini e Donne. Il ragazzo è arrivato in trasmissione come corteggiatore di Teresa Cilia, la quale poi lo scelse. I due hanno deciso di sposarsi e adesso vivono la loro relazione d'amore più felici che mai. Sono molti i fan che seguono le loro giornate sui social e amano la coppia. Nelle recenti ore, il ragazzo ha rilasciato un'intervista a La Repubblica, dove parla della ...

Gossip Uomini e Donne - Angela e Kevin attaccati : la reazione di lei : Angela di Uomini e Donne reagisce alle critiche sulla sua storia con Kevin Angela Nasti, dal momento in cui ha deciso di mettersi insieme a Kevin Bonifazi, è stata criticatissima. Ma non è finita qua perchè l’influencer Deianira Marzano, in questi giorni, ha anche portato alla luce sui social diverse segnalazioni che ha ricevuto da ragazze che sarebbero state contattate in passato su instagram dal calciatore, il quale avrebbe fatto loro ...