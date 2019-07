Roberto Formigoni chiede i domicilari | parere favorevole dal PG di Milano

blogo

(Di venerdì 19 luglio 2019), in carcere dal 22 febbraio scorso dopo la condanna definitiva per il caso Maugeri,tramite i suoi legali che gli vengano concessi gli arresti domiciliari, come previsto per i detenuti con più di 70 anni. L’ex governatore della regione Lombardia, giudicato colpevole di corruzione, si trova nel penitenziario di Bollate per scontare 5 anni e 10 mesi di reclusione. Maugeri: condanna definitiva per, si aprono le porte del carcere. Berlusconi: 'Mi dispiace' L’ex governatore della Lombardia era accusato di corruzione nell’inchiesta sui presunti fondi neri della fondazione Maugeri Davanti al tribunale di Sorveglianza diha accettato la condanna, presupposto per rire i benefici penitenziari, rindo l'autorizzazione per fare volontariato in un convento di suore ...

