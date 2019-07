LIVE Tuffi | Mondiali 2019 in DIRETTA | un’ottima Noemi Batki conquista la semifinale

oasport

(Di martedì 16 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA05.40: Appuntamento ora alle 8.30 per ladeve provare ad entrare tra le prime dodici per centrare la finale e volaremente alle Olimpiadi di Tokyo. Serve ripetere la splendida qualifica. 05.38: Si è chiusa la qualifica della piattaforma femminile. Vince la cinese Lu Wei con 383.75 davanti alla canadese Benfeito (344.60) e all’australiana Wu (343.70). L’Italia, però, può esultare per una grandissima gara di, sesta con 321.10. 05.35: Si completa una grande qualifica per. 61.50 con il doppio e mezzo rovesciato raggruppato. L’azzurra chiude con 321.50 punti, in quella che è stata la sua miglior gara dell’anno. Ora servirà ripetersi inper centrare l’accesso alla finale e anche il pass per Tokyo 2020. 05.32: Tra poco l’ultimo tuffo di ...

