LIVE Tuffi | Mondiali 2019 in DIRETTA | Bertocchi è settima nella finale dal metro Alle

(Di sabato 13 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.32: E’ tutta per questa. Appuntamento13.45 per ladel sincro trampolino 3m uomini, che completerà il programma 9.28: Una gara senza infamia e senza lode per, a cui è mancato sempre qualche punto in ogni tuffo. Il podio di Budapest dunque non viene confermato e sicuramente l’alibi non mancano visti i problemi fisici di quest’anno. 9.26: Conclude con 62.40 la cinese Chen che si laurea campionessa del mondo dalcon il punteggio di 285.45, a precedere la statunitense Bacon (262.00) e la sudcoreana Kim (257.20). Elenaconclude inposizione con lo score di 245.60 9.24: La cinese Chang ottiene 52.00 con il suo ultimo tuffo e conclude in quinta posizione con il punteggio di 251.95, davanti a(sesta). 9.23: E’ il momento della russa Ilinykh che con ...

