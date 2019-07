La tempesta Barry è sempre più vicina alla Louisiana | i Rolling Stones rinviano concerto

Allerta per la tempesta Barry nel Golfo del Messico : ordinate evacuazioni in Louisiana - allarme inondazioni e “Storm Surge” : Allerta uragano nell’area del Golfo del Messico: sono state ordinate evacuazioni a New Orleans, in Louisiana. La tempesta tropicale Barry, che potrebbe trasformarsi in uragano entro il fine settimana, fa registrare venti a 65 km/h ma è prevista un’intensificazione. New Orleans blindata New Orleans è in stato di massima Allerta per l’arrivo nelle prossime ore della tempesta Barry: le autorità locali hanno emesso ordinanze di ...