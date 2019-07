M5s | Fattori | “Caso Lega-Russia? In altri tempi avremmo messo sottosopra il Parlamento”

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 12 luglio 2019) “Fondi russi a? Non si possono derubricare queste cose solo perché si è al governo insieme. Inil Parlamento per una cosa simile“. Sono le parole pronunciate ai microfoni de “L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano Campus, dalla senatrice M5s Elena, che aggiunge: “Su questa vicenda bisogna indagare, è inutile richiamare vicende precedenti come i soldi russi al Pci, come ho visto su Rai Due. La presidente del Senato ha detto che sono pettegolezzi giornalistici. Io credo invece che su una questione del genere l’atteggiamento giusto sia quello di fare chiarezza. Questa storia marca una differenza col M5s? Mah, dipende da quale sia il M5s di cui parliamo, perché ormai parlare di un solo M5s non ha più senso“. M5s,: “Di Maio? Non ha forza come leader, non ...

