Carola Rackete chiede al giudice di sequestrare i profili social di Salvini

Carola Rackete querelerà Matteo Salvini per diffamazione aggravata e istigazione a delinquere - scrive Repubblica : La comandante della Sea Watch 3 Carola Rackete querelerà il ministro dell’Interno Matteo Salvini per diffamazione aggravata e istigazione a delinquere. Repubblica, che ha pubblicato alcuni stralci della querela, scrive che Rackete la presenterà alla Procura di Roma oggi pomeriggio o domani

Carola Rackete ha querelato Salvini : richiesto il sequestro della sua pagina Facebook : La disfida tra Carola Rackete e Matteo Salvini si arricchisce di un nuovo capitolo. La giovane comandante della nave Sea Watch 3, come aveva annunciato alcuni giorni fa al quotidiano 'La Repubblica', ha presentato formalmente un'articolata denuncia contro il Ministro dell'Interno. Le accuse che muove la tedesca sono gravissime e, a dire dei suoi legali, molto articolate: questo pomeriggio verrà infatti consegnato alla Procura di Roma un vero e ...

Sea Watch 3 - Carola Rackete e la querela contro Matteo Salvini : "Sequestrategli i social" - l'ultima vergogna : Carola Rackete, capitana della Sea Watch 3, è stata spesso presa di mira dai tanti utenti social che si sono sbizzarriti con insulti gratuiti e volgari. Ma lei se la prende solo ed esclusivamente con Matteo Salvini. La comandante ha infatti, come preannunciato, depositato alla procura di Roma una qu

"Sequestrate gli account Facebook e Twitter di Salvini". La denuncia di Carola Rackete alla procura : Le 22 offese del ministro alla Capitana e la richiesta di chiudere le pagine ufficiali. "Sono mezzi di propagazione dell'odio". Diffamazione e istigazione a delinquere i reati ipotizzati

Sea Watch 3 - Carola Rackete inchioda pure Angela Merkel : "Ho chiesto aiuto - non ha mai risposto" : Sulla crisi migratoria il trucco dei governi europei è semplice: mostrarsi più aperti della Boldrini a chiacchiere, ma inflessibili come Borghezio nei fatti. È il caso della Spagna, che critica Palazzo Chigi ma spara alla frontiera col Marocco. È il caso dell' Olanda, che permette alle navi Ong di c

Mario Vargas Llosa vorrebbe candidare Carola Rackete al Premio Nobel per la Pace : Continua a far parlare di se la comandante tedesca dalla nave della Ong Sea Watch 3, Carola Rackete, che nelle scorse settimane ha salvato ben 42 migranti al largo delle coste della Libia. La donna è divenuta nota in tutto il mondo per aver disobbedito alle leggi italiane, forzando il blocco imposto dal ministro dell'Interno Matteo Salvini in materia di immigrazione e entrando così nel porto di Lampedusa. Dalle autorità nostrane quello della ...

Sea Watch - Carola Rackete svela : "Avevamo contattato Francia - Malta e Germania ma non ci hanno mai risposto" : "Avevamo contattato il porto di Marsiglia per sapere se potevamo attraccare. La richiesta è stata inoltrata al prefetto, fino al Presidente della Repubblica. Ma nessuno ci ha risposto". La capitana della Sea Watch 3, Carola Rackete svela l'indifferenza della Francia che, secondo la ricostruzione del

Carola Rackete - Antonio Di Pietro : "I giudici devono sempre applicare le leggi - doveva essere arrestata" : La decisione del gip di Agrigento, Alessandra Vella, sulla mancata convalida d'arresto di Carola Rackete, è contraria anche al pensiero di Antonio Di Pietro. "Sul piano tecnico-giudiziario - spiega nella puntata di lunedì 8 luglio di Quarta Repubblica - io avrei convalidato quell'arresto". L'ex magi

Sea Watch - il legale attacca Salvini : "Aglio - olio e peperoncino. Così istiga all'odio contro Carola Rackete" : Adesso Sea Watch vuole mettere becco anche sulle leggi proposte da Matteo Salvini. Ovvio, se le leggi mettono nel mirino le ong. Si parla del pacchetto di emendamenti al decreto sicurezza-bis che mira ad introdurre sanzioni fino a 1 milione di euro per chi viola le disposizioni circa l'ingresso in a

Sea Watch 3 e Carola Rackete sfidano italia e Viminale e fanno i soldi : ecco quanto incassano : Per le Ong i soldi non sono mai stati un problema. Tantomeno lo sono ora che la sfida lanciata al governo italiano le ha messe al centro dell' attenzione globale (ieri il premio Nobel per la letteratura Mario Vargas Llosa ha proposto il conferimento del Nobel per la pace a Carola Rackete, la comanda

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi - 'Carola Rackete Nobel per la Pace' - 10 luglio 2019 - : Ultime notizie e Ultim'ora di oggi, mercoledì 10 luglio 2019: lo scrittore Mario Vargas Llosa propone Carola Rackete per il Nobel per la pace.

Dopo il caso Carola Rackete la Lega in alto nei sondaggi - oggi vincerebbe. 5 stelle in crollo : Il caso Carola Racket da maggiore forza alla Lega, che dai sondaggi risulta essere leader incontrastata arrivando quasi al 40%. 5 stelle in calo pericoloso Sempre a Quarta Repubblica il giornalista ed ex parlamentare Daniele Capezzone sostiene che il caso di Carola Rackete abbia fatto guadagnare grande consenso a Salvini. “Un’altra settimana così e Salvini … Continue reading Dopo il caso Carola Rackete la Lega in alto nei sondaggi, oggi ...

Sea Watch - "Matteo Salvini rischia l'effetto boomerang su Carola Rackete". Paolo Becchi - allarme rosso Lega : "Deve stare molto attento a non fare il gioco dei suoi avversari". Secondo Paolo Becchi il ministro degli Interni Matteo Salvini rischia l'effetto boomerang sul caso Sea Watch, trasformando una come Carola Rackete in una martire, in un'eroina, in una specie di Antigone". "Bisogna fare grande attenzi

Sea Watch - Carola Rackete e l'effetto sulla Lega. Sondaggi Swg - Risso : "Perché Salvini è all'apice" : L'ultimo Sondaggio Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana dava la Lega in calo dello 0,5% nell'ultima settimana. Un sorprendente "effetto Carola Rackete" in negativo, visto che tutte le rilevazioni degli altri istituti hanno registrato per un aumento per il Carroccio. Ma il direttore scientifico di Swg