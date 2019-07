Preliminari Champions League – Dominio del Maribor | blitz del Rosenborg | il programma e

calcioweb.eu

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Si giocano partite importanti valide per idi, la competizione entra sempre più nel vivo.lungo e con interessanti partite in grado di regalare le prime indicazioni, nel primo match successo con il minimo sforzo dell’Astana contro il Cluj, finisce 1-0, lo scontro più interessante di giornata è stato il match tra Sarajevo e Celtic, colpo grosso degli scozzesi per 1-3, pareggio a reti inviolate per la Stella Rossa. Nella prima gara del mercoledì, pareggio a reti bianche tra Partizan e Qarabag, sconfitta in trasferta per il Ludogorets,per iltutto facile anche per ilin trasferta contro il Valur. Ecco tutto iled i risultati. Martedì FC Astana (Kaz)-CFR Cluj (Rou) 1-0 Ararat-Armenia (Arm)-AIK Stockholm (Swe) 2-1 HJK (Fin)-HB Torshavn (Fai) 3-0 Kalju (Est)-Shkendija (Mkd) 0-1 Sarajevo (Bih)-Celtic (Sco) ...

