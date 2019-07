Higuain alla Roma | le condizioni | primo anno di stipendio a carico della Juventus

lanotiziasportiva

(Di mercoledì 10 luglio 2019)lavorano per definire il passaggio in giallorosso di Gonzalo: i bianconeri potrebbero pagare ildi.“powered by Goal”Al suo ritorno a Torino oggi è stato accolto dal calore dei tifosi bianconeri, ma il futuro di Gonzalosembra sempre più in bilico. Sarebbero invece altri due i colori che l’argentino potrebbe vestire: il giallo e il rosso.Laè infatti tra le squadre che più vengono associate al nome del ‘Pipita’, reduce da undifficile passato a metà tra Milan e Chelsea. Secondo il ‘Corriere dello Sport’ la destinazione sarebbe gradita al giocatore, che avrebbe già sentito il DS Petrachi.Rimarebbe da lavorare sulla questione economica. Non tanto sul prezzo del cartellino, dove l’accordo si potrebbe raggiungere per 10 milioni di prestito più 25 di riscatto da esercitare nel ...

