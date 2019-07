Mountain bike | Coppa del Mondo Vallnord 2019 | il ritorno dell’iridato Schurter! Sempre

oasport

(Di lunedì 8 luglio 2019) Grande spettacolo per l’appuntamento dideldi cross country andato in scena ieri a(Principato di Andorra). La Mercedes-Benz World Cup infatti, è stata la terza tappa del circuito internazionale didove, dopo diverso tempo passato ad inseguire la vittoria, finalmente il campione delNino Schurter è tornato ad alzare le braccia al cielo, complice l’assenza del mattatore delle prime due tappe Mathieu Van der Poel. Ma il trionfo del campione elvetico è stato frutto di un inseguimento clamoroso, visto che la sua gara è iniziata in salita per colpa di una caduta che ha rischiato di mandarlo fuori scena sin dalle prime battute. Tra i grandi contendenti anche il ceco Ondrej Cink che si è reso protagonista di una prima parte a dir poco eccezionale, per poi bruciare le energie sul più bello. Ma va evidenziato come l’ex ...

