Un foreign fighter italo-marocchino è stato arrestato in Siria dalla polizia italiana

Terrorismo - arrestato foreign fighter italo-marocchino nato a Brescia : aveva combattuto con Al Qaeda e Isis : Era nato 25 anni fa in provincia di Brescia, ma si era radicalizzato arrivando a combattere in Siria prima prima con le milizie vicine ad Al Qaeda e successivamente con l’Isis. Samir Bougana, foreign fighter italo-marocchino, è stato arrestato in Siria dalla Polizia nell’ambito di un’indagine della procura di Brescia partita nel 2015. Nei confronti del ragazzo pendeva un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per partecipazione ad ...