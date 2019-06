Il nuovo Monopoli è senza contanti | ma con l' assistente vocale

gqitalia

(Di martedì 25 giugno 2019) Giocare acon l'. È in arrivo l'ultima versione, appena lanciata da Hasbro e dotata di comandi vocali, il cui nome è Monopoly Voice Activated Banking Game. In Italia il popolarissimo gioco è stato pubblicato per la prima volta nel 1935 col nome didalla Editrice Giochi fino all'estate del 2009, quando anche la distribuzione italiana è diventata di proprietà della Hasbro, che ha riportato il nome a quello originale americano, Monopoly, per omogeneità con il nome adottato a livello internazionale da quell'anno. La nuova versione arriverà sugli scaffali degli Stati Uniti il primo luglio 2019 al prezzo di circa 30 dollari. Più tardi sarà disponibile anche in Italia. Monopoly Voice Activated Banking Game è già presente nel database di Amazon al prezzo di 44,99 euro: non vi è però alcuna indicazione riguardo la data del suo rilascio. Good ...

TuttoBasket : Nuovo Articolo: L’Action Now Monopoli affida la panchina a Piero Millina - ItaliaFreePress : GIORGIO ROSELLI E' IL NUOVO ALLENATORE DEL MONOPOLI - blazers_on_fire : RT @MonopoliCalcio: Benvenuto a Monopoli Mister ???? Qui i dettagli ?? -