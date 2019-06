LIVE Scherma | Europei 2019 in DIRETTA | Italia in semifinale con sciabolatrici e

oasport

(Di giovedì 20 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAAppuntamento alle 12.40 con ladella sciabola femminile trae Russia. 12.25: Ancora in corso la sfida tra Germania e Polonia. Chi vince affronterà l’. 12.23:IN! 45-28 per gli azzurri, che dominano contro l’Ucraina. 12.18: 40-27 per gli azzurri. 12.13: Si allunga il vantaggio azzurro. 35-21 per l’. 12.08: 30-18 per l’. Il traguardo dellaè sempre più vicino. 12.04: 25-11 per l’. Gli azzurri continuano a dominare. 11.59: Azzurri in perfetto controllo. Laè vicina. 20-6 per gli azzurri. 11.54: Foconi allunga. L’sta dominando. 15-6. 11.52 Avola porta avanti l’sul 10-5. 11.48: Garozzo chiude il primo assalto contro Hertsyk per 5-3. 11.38: Tra poco in pedana i fiorettisti per il loro quarto di finale ...

