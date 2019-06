Digos | identificati e denunciati 4 autori degli episodi di violenza Cinema America

romadailynews

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Roma – Ladella Questura di Roma ha identificato e denunciato 4dell’aggressione del 16 giugno ai danni dei giovani dell’Associazione. L’indagine della, complessa e serrata, e’ iniziata acquisendo e visionando tutte le immagini riprese nei luoghi di Trastevere, teatro dell’aggressione. I volti immortalati dalle telecamere di videosorveglianza, pero’, non erano riconducibili a soggetti noti- si legge in una nota della Questura di Roma- E’ allora che si e’ iniziato a scandagliare, in maniera certosina, tra tutti i personaggi conosciuti all’ambiente della. Individuato unodell’aggressione si e’ proceduto con una serrata e costante attivita’ sul web, per riscostruire la sua rete di amicizie, e accertare cosi’ chi fossero i soggetti presenti con lui ...

