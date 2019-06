Orgogliosamente gay Sam ha sfidato i pregiudizi nello sport E ha vinto

huffingtonpost

(Di lunedì 17 giugno 2019) Era praticamente inevitabile che Sam Stanley diventasse un giocatore di rugby. Unoscritto nel DNA della sua famiglia. Il fratello, Michael, fa parte della nazionale delle Samoa, mentre tre cugini hanno giocato a livello professionistico. Suo zio, Joe Stanley, era nella squadra degli All Blacks che nel 1987 vinse la coppa del Mondo. “Da allora, mio padre ha sempre seguito le orme del fratello ed è riuscito a far appassionare al rugby anche i figli,” racconta Sam. “Grazie a quella vittoria, credo, mio padre e i suoi fratelli hanno capito che era possibile arrivare così in alto.”Nel 1991, anno della nascita di Sam, suo padre (di origine neozelandese), e sua madre, inglese, si trasferirono dalla Nuova Zelanda al Regno Unito. All’età di quattro anni, era già un habitué del club di rugby della zona; ma mentre ...

jovinow : ?? Domani vi aspetto al #TorinoPride, per manifestare senza alcun pregiudizio per diritti per tutti. Domani sarò an… - Zebra27Mizio64 : @leggoit Sto povero coglione è convinto di vedere gay e lesbiche ovunque ! Che ti piaccia o no il mondo è ancora fo… - giarratano_mich : Massima solidarietà da parte mia, di Cathy, Fabio e tutta GAY LEX a Tiziano (che nella foto profilo orgogliosamente… -