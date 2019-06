Fanno sesso con peluche o vestiti da animali | ecco chi sono i “plushofili” e i “furristi”

Jesolo - spiaggia dove si Fanno orge e sesso libero : sindaco manda vigili e carabinieri : Si tratta della spiaggia del Mort, una nota spiaggia per nudisti, tra le 'mappe hot' internazionali. Il sindaco Valerio Zoggia: "Nessuna crociata, ma ci sono troppi esibizionisti. Sanzioneremo chi esagera". Attivate le cosiddette ‘pattuglie dell’amore’.

La polizia locale di Jesolo ha deciso di intervenire per fermare quello che sta accadendo nel litorale compreso proprio tra Jesolo ed Eraclea. Si tratta della laguna del Mort, un noto arenile per nudisti. La zona, difficile da ...