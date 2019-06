Basket | Finale Scudetto | Sassari si prende Gara-4 di prepotenza | Venezia ko e serie

LIVE Dinamo Sassari-Venezia Basket - Gara-4 Finale scudetto in DIRETTA : 23-16 - Cooley domina nel pitturato con 9 punti nel primo quarto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Finisce il primo quarto proprio su questa persa di Stone propiziata dal pressing di Devecchi, Sassari avanti 23-16 il punteggio Palleggio accompagnato di Stone, palla che ritorna a Sassari Fallo fischiato a Gentile che ferma l’ultimo attacco di Sassari. Venezia ha 5″7 per cercare di accorciare le distanze 23-16 Realizza l’aggiuntivo Cooley, ultimo minuto del quarto 22-16 ...

LIVE Dinamo Sassari-Venezia Basket - Gara-4 Finale scudetto in DIRETTA : si comincia al PalaSerradimigni! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-4 Stone si arresta e segna dalla media 4-2 2/2 McGee Prova ad avvicinarsi a canestro McGee, subisce il fallo di Mazzola. Liberi per lui. 2-2 2/2 Haynes Parte in penetrazione Haynes, McGee lo riesce a fermare solo con il fallo. Liberi. 2-0 Si gira Pierre e segna, prima realizzazione dopo tre errori Primo possesso Venezia 20:45 Tra pochissimo la palla a due! 20:44 QUINTETTI BASE – ...

LIVE Dinamo Sassari-Venezia Basket - Gara-4 Finale scudetto in DIRETTA : aggiornamenti in tempo reale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione di Gara-4 – Gara-1 – Gara-2 – Gara-3 Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Gara-4 della serie di Finale scudetto tra Banco di Sardegna Sassari e Umana Reyer Venezia, ancora al PalaSerradimigni. Per la Dinamo, da gara della potenziale conferma della propria forza, questa si è trasformata nella partita che, se non è senza domani, ci va molto vicino, dal ...

LIVE Dinamo Sassari-Venezia - Finale Playoff Basket in DIRETTA : orario gara-4 - canali tv - streaming e programma : La Finale Scudetto 2019 resta in quel di Sassari per una gara-4 assolutamente fondamentale. Si riparte dopo la vittoria di venerdì di Venezia, che si è portata sul 2-1 nella serie. Per la Reyer c’è la grandissima occasione di guadagnarsi il primo match point, da giocare poi in casa al Taliercio, mentre la Dinamo si trova quasi con le spalle al muro e con la certezza praticamente di non potersi permettere un’altra sconfitta. E’ ...

Basket - Finale Scudetto 2019 : gara-4. Sassari cerca il pareggio - Venezia vuole l’allungo decisivo : Stasera va in scena gara-4 della Finale Scudetto 2019 e può davvero essere un match decisivo nella serie. Si gioca ancora a Sassari con i padroni di casa della Dinamo che si trovano quasi con le spalle al muro ed obbligati a vincere per non vedere allontanarsi il sogno tricolore; dall’altra parte, invece, c’è una Venezia che punta a vincere ancora in trasferta per procurarsi il primo match point, da sfruttare poi davanti ai propri ...

Basket - Finale Scudetto 2019 - Gara-3 : Venezia espugna Sassari e si riporta avanti nella serie : In una Gara-3 palpitante della Finale Scudetto dei playoff di serie A 2018-2019 l’Umana Reyer Venezia ha battuto fuori casa il Banco di Sardegna Sassari per 76-73 e si riporta in vantaggio nella serie sul 2-1. Venezia è subito avanti nel punteggio con un parziale iniziale di 4-0 e permette ai sardi solo di pareggiare il conto per tre volte nel corso del primo quarto, ma mai di mettere la testa avanti. La difesa dei ragazzi di coach De Raffaele è ...

Basket - Finale Scudetto – Venezia si prende Gara-3 : Sassari crolla sotto i colpi di Austin Daye : Venezia espugna il Palasport Roberta Serradimigni di Sassari e si prende Gara-3: lagunari in vantaggio 2-1 nella Finale Scudetto grazie ai 22 punti di Austin Daye La vittoria ottenuta in trasferta mercoledì e il vantaggio del fattore campo potevano essere la giusta benzina per alimentare il fuoco dell’entusiasmo di Sassari, grande sorpresa del Finale di stagione della Serie A. Gara-3 poteva essere lo spartiacque della Finale Scudetto e per ...

LIVE Dinamo Sassari-Venezia Basket - Gara-3 Finale scudetto in DIRETTA : 32-39 - all’intervallo la difesa della Reyer è la chiave : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Cooley e Pierre non trovano il canestro, finisce il secondo quarto con Venezia finora padrona della partita: 32-39, con un’ottima difesa da parte degli uomini di De Raffaele 32-39 Watt da sotto, ultimo possesso Sassari prima del riposo 32-37 Thomas per Cooley! Si riavvicina Sassari 30-37 Parte in penetrazione Thomas e segna, ultimo minuto del secondo quarto! 28-37 CHE TIRO IN ...

LIVE Dinamo Sassari-Venezia Basket - Gara-3 Finale scudetto in DIRETTA : 16-19 - ottimo inizio della Reyer con 7 punti di Haynes : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16-24 Ancora Tonut in coast to coast! Riprova a fuggire la Reyer dopo meno di 2′ di secondo quarto 16-22 Piazza la tripla Tonut, neanche si muove la retina Rimessa Venezia per iniziare il secondo quarto TOP SCORER – SASSARI: Pierre, Thomas 4; VENEZIA: Haynes 7 Sbaglia Thomas da tre, finisce il primo quarto ed è Venezia a concluderlo avanti 16-19 Fallo in attacco fischiato a De ...

LIVE Dinamo Sassari-Venezia Basket - Gara-3 Finale scudetto in DIRETTA : la serie si sposta in Sardegna : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione di Gara-3 – Gara-1 – Gara-2 Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Gara-3 della Finale scudetto che oppone il Banco di Sardegna Sassari all’Umana Reyer Venezia. Si arriva al PalaSerradimigni sull’1-1, dopo che la Reyer ha vinto l’incontro d’apertura per 72-70 e la Dinamo ha risposto con un perentorio 66-80 a 48 ore di distanza. Per gli ...

Basket - Finale scudetto 2019 - Gara-3 : al PalaSerradimigni Sassari per allungare tra la sua gente - Venezia per invertire la rotta : Tempo di Gara-3 nella serie di Finale scudetto tra Venezia e Sassari. La serie si sposta in casa del Banco di Sardegna, al PalaSerradimigni, fortino ormai inviolabile da mesi per la formazione di Gianmarco Pozzecco, che ci arriva sull’onda dell’entusiasmo dopo aver espugnato il Taliercio nella seconda partita della serie con il punteggio di 66-80. Per la verità, fino a questo momento è proprio la Dinamo ad aver espresso la miglior ...