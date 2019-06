Traorè Juventus | beffata la Fiorentina | Paratici vicino al colpo

juvedipendenza

(Di mercoledì 12 giugno 2019)– Ormai ci siamo, primodia centrocampo. Hamed Junioralla: il presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi ha anticipato, come rivelato da ‘Sky’, che il giovane centrocampista ivoriano èalla società bianconera. Il 19enne a gennaio era stato annunciato dalla(sarebbe dovuto arrivare in estate) ma l’operazione si è arenata e la Juve ne ha … More

romeoagresti : #Juventus-#Empoli: incontro fissato per chiudere l’operazione #Traorè. // Juventus have scheduled a meeting with Em… - marcoconterio : ?? La #Juventus ha chiuso con l’#Empoli per #Traorè: andrà in prestito al #Sassuolo. I dettagli su @TuttoMercatoWeb - Gazzetta_it : #Corsi conferma: ' #Traoré andrà alla #Juventus' #calciomercato -