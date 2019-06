Salvini posta una foto con i ministri della Lega | Avanti con la ruspa

Matteo Salvini - arriva in Cdm la proposta di concedere la cittadinanza a Ramy Shehata e Adam El Hamami : Matteo Salvini lo aveva promesso e ora lo fa. Arriverà in Cdm questo pomeriggio, 11 giugno, la proposta di concedere la cittadinanza per meriti speciali a Ramy Shehata e Adam El Hamami. I due, entrambi studenti della scuola media Vailati di Crema, lo scorso 20 marzo erano riusciti a sventare il tent

Sblocca cantieri - Salvini : ‘Non possiamo ripartire con i no’. Toninelli : ‘Proposta Lega stupida - pretesto per creare caos’ : “Andiamo bene… Sullo Sblocca cantieri Conte ci ha detto no”. Anche se “sarebbe entrata in vigore la normativa europea, non una normativa fatta da mafia, camorra e ‘ndrangheta. Eppure, niente. Ma non è che possiamo ripartire dal punto zero con i no”. Matteo Salvini lunedì sera, subito dopo la conferenza stampa del premier, si era detto sicuro di voler “andare avanti”. Nessuna tentazione di staccare ...

La dura risposta di Salvini a Fico sulle dediche della festa del 2 giugno : "Il 2 giugno non ci devono essere polemiche. È la festa della nostra Repubblica, che significa festa di tutti gli italiani, libertà, democrazia, rispetto dei diritti di tutte le persone che sono nel nostro territorio. Chiunque transita in questo luogo ha tutti i diritti e questa festa va dedicata a tutti gli italiani e a tutti i migranti che si trovano sul nostro territorio, alle comunità più deboli, alle vittime dell'Olocausto, ai Rom e ai ...

Lettera alla Ue - mercoledì la risposta. Salvini : «Vedremo chi ha la testa più dura» : La Lettera di risposta dell'Italia ai rilievi sul debito è stata ricevuta dalla Commissione Ue, che ne ha già cominciato l'analisi. Lo fa sapere una portavoce...

Lettera Ue - Di Maio soddisfatto : "Cancellati i tagli" | Mercoledì la risposta di Bruxelles | Salvini : "Vedremo chi avrà la testa più dura" : Dopo le tensioni nella maggioranza sul primo testo circolato ieri Il capo politico del M5s si dice soddisfatto della versione definitiva inviata da Tria alla Commissione Ue. Bruxelles analizzerà il documento e invierà una controreplica Mercoledì

Luigi Di Maio : "La risposta alla Ue scritta da Lega e Tria - M5s non sa nulla". Ufficiale : Salvini comanda : "La lettera preparata dal ministro Giovanni Tria con la Lega? Il M5S non ne sa nulla". Luigi Di Maio, capo del Movimento 5 Stelle e ministro di Sviluppo e Lavoro, certifica di fatto la "presa del potere" di Matteo Salvini, che ha imposto la linea al governo sulla risposta alla lettera di richiamo in

Il team Salvini in massa da Tria per scrivere la risposta alla lettera Ue : Si sono presentati in massa al Tesoro da Giovanni Tria. Con Matteo Salvini c’era il team economico - il sottosegretario alla Presidenza Giancarlo Giorgetti, il viceministro all’Economia Massimo Garavaglia, il presidente della Commissione Bilancio della Camera Claudio Borghi e il presidente della Commissione Finanze del Senato Alberto Bagnai. Un incontro che la Lega definisce “lungo, cordiale, proficuo e costruttivo”. ...

Salvini : “Pronta proposta Lega - 30 miliardi per flat tax”. Poi il monito all’Ue : “Finito il tempo dei richiami” : “Trenta miliardi di euro, questa è la proposta documentata centesimo per centesimo che siamo pronti a portare in Consiglio dei ministri e in Parlamento studiata dagli economisti della Lega” per la “riduzione fiscale, la ‘tassa piatta’ sui redditi delle imprese e delle famiglie almeno fino a 50mila euro”. Lo ha annunciato in diretta facebook il ministro dell’Interno e leader della Lega Matteo Salvini. ...

Europee : Fava - 'elezione Bartolo risposta di dignità a Salvini' : Palermo, 27 mag. (AdnKronos) - "L'elezione di Pietro Bartolo in Sicilia e in altri collegi è una risposta di dignità a Salvini e alle destre che hanno trasformato questa campagna elettorale in un referendum contro migranti, diritti ed Europa. E' un risultato che parla di una parte di Sicilia ed Ital

Putin - Gesù e il tapiro : Salvini posta la foto della sua libreria sui social : Un’immagine del presidente russo Vladimir Putin, un’effige di Gesù, il cappellino con il motto del presidente americano “make america great again” e l’immancabile tapiro. Con una foto davanti alla sua libreria il vicepremier leghista Matteo Salvini ha voluto festeggiare sui social la vittoria ormai certa delle elezioni europee. I risultati non sono ancora definitivi ma le tendenze sono tutte concordi nel ...

Elezioni Europee 2019 - Salvini twitta e posta nel giorno del silenzio elettorale : Polemiche in rete per i numerosi tweet del ministro dell’Interno Matteo Salvini alla vigilia del voto per le Elezioni Europee, giorno del silenzio elettorale. “Domani dalle 7 alle 23 scriviamo insieme il Futuro. #DomenicavotoLega, #stavoltavoto, #stavoltavotoLega”, uno dei tanti tweet di oggi del ministro. Matteo Renzi: “Salvini dovrebbe dare l'esempio rispettando il silenzio elettorale che invece sta violando”.

Luigi Di Maio contro la proposta di Salvini di abolire l'abuso d'ufficio : Sulla giustizia si apre l’ennesimo fronte tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Il ministro dell?interno infatti, ospite di Porta a porta su Rai Uno, ha proposto di abolire il reato di abuso d’ufficio: “Non posso bloccare 8000 sindaci per la paura che uno possa essere indagato - ha affermato -. Ci sono sindaci che non firmano niente per paura di essere indagati”.Pronta è arrivata la risposta di Di ...

Io abolirei l’abuso d’ufficio - blocca i sindaci! Ecco la proposta di Matteo Salvini : Il ministro dell'Interno e leader della Lega, Matteo Salvini, ospite di Porta a Porta lancia una nuova proposta in tema di giustizia: "Toglierei l'abuso d'ufficio. Non posso bloccare 8000 sindaci per la paura che uno possa essere indagato. Ci sono sindaci che non firmano niente per paura di essere indagati".