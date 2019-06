L’immagine di Laura Pausini negli annunci pubblicitari delle diete | “Mi virgolettano

optimaitalia

(Di martedì 11 giugno 2019) Gocce dimagranti evarie pubblicizzate sui social con l'immagine di. La cantante ne parla oggi e spiega di non essere in alcun modo coinvolta nelle suddette sponsorizzazioni e di non aver autorizzato nessuno a sfruttare la sua immagine per simili messaggi. In passato ha seguitoe a chi intende iniziarne una consiglia innanzitutto il controllo medico. Tuttavia nella lunga serie di messaggi promozionali che invadono il web da mesi, e che riportano una sua presunta testimonianza dei risultati ottenuti, lei non c'entra. Si tratta di sfruttamento indebito della sua immagine, legata ae marchi che non sono stati in alcun modo autorizzati ad utilizzare la sua persona a fini commerciali. In alcuni casi si leggono addirittura dei virgolettati attribuiti alla cantante, mai realmente pronunciati ovviamente.Esausta dei continui quesiti che ...

OptiMagazine : L’immagine di Laura Pausini nelle sponsorizzazioni delle diete: “Mi virgolettano frasi che non ho mai detto” - fgra80 : @repubblica @LauraPausini Infatti esistono i meschini che si approfittano delle persone deboli nel periodo estivo d… - IlPostFlashes : Se vi sono capitate delle pubblicità sospette che usano l'immagine di Laura Pausini, sappiate che probabilmente son… -