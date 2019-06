Buon Compleanno | Pippo… e ci dispiace per gli altri

Oggi Sissy Trovato Mazza avrebbe compiuto 30 anni : “Buon Compleanno principessa” : Il 10 giugno 2019 Sissy Trovato Mazza avrebbe compiuto 30 anni. L'agente penitenziaria d'istanza alla Giudecca di Venezia è morta solo 5 mesi fa dopo un calvario durato due anni a seguito di un colpo di pistola alla testa. "Vogliamo ricordarla per la sua battaglia per la legalità e la trasparenza nelle carceri".

L’uomo del giorno – Buon Compleanno Carlo Ancelotti - l’allenatore vincente : Continua il nostro classico appuntamento con la rubrica ‘L’uomo del giorno’, oggi è il compleanno di Carlo Ancelotti, cammino di successi per l’attuale allenatore del Napoli che festeggerà il compleanno a Vancouver, città natale di sua moglie. Ha ricevuto gli auguri dei tanti campioni, da calciatore non è stato un girovago come da allenatore. Tre le squadre. Il Parma, la Roma e il Milan, nella sua carriera ha vinto ...

Buon Compleanno Paperino! Tanti auguri ad uno dei personaggi Disney più amati : Uno dei personaggi più famosi della Walt Disney è senza dubbio Paperino (Donald Duck in originale). Il 9 giugno 1934 il personaggio che dallo studioso Domenico Volpi è stato definito come “l’antieroe per eccellenza, l’incarnazione dell’uomo medio moderno, con le sue frustrazioni, i suoi problemi, le sue nevrosi” fece la sua prima apparizione nel cartone animato “La gallinella saggia” (in inglese ...

Buon Compleanno Paperino! : La timeline di PaperinoLa timeline di PaperinoLa timeline di PaperinoLa timeline di PaperinoLa timeline di PaperinoLa timeline di PaperinoLa timeline di PaperinoLa timeline di PaperinoL’esordio di Paperino sul grande schermo risale al 9 giugno 1934, nel cortometraggio animato di Walt Disney The Wise Little Hen (La gallinella saggia): 85 anni con lui, il papero più famoso del mondo, icona dell’uomo comune, un po’ un Fantozzi in ...

Buon Compleanno Pippo! Laura Pausini crolla al ricordo de La solitudine : La cantante italiana più conosciuta al mond protagonista di un momento di gran commozione in tv, al ricordo del suo debutto avvenuto sul palco del Teatro Ariston a Sanremo 1993.--Laura Pausini è tra gli artisti che hanno voluto celebrare pubblicamente il compleanno di Pippo Baudo, ricorso lo scorso 7 giugno, quando cioé il conduttore storico e volto della Rai ha compiuto 83 anni. Per festeggiare il sessantennale di carriera televisiva e ...

Laura Pausini in lacrime a Buon Compleanno Pippo : Laura Pausini si commuove alla festa di compleanno di Pippo Baudo Momento di commozione per Laura Pausini. La cantante italiana più famosa all’estero si è commossa mentre omaggiava in diretta tv il suo pigmalione, il conduttore Pippo Baudo. L’artista ha partecipato allo speciale evento Rai Buon compleanno Pippo per ringraziare il presentatore che ha lanciato […] L'articolo Laura Pausini in lacrime a Buon compleanno Pippo ...

