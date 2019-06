Playoff Serie A Basket – Cremona ko in Gara-5 | Venezia in festa | l’Umana Reyer raggiunge

sportfair

(Di venerdì 7 giugno 2019)manda al tappetoe stacca il pass per la finale Scudetto contro Sassari E’ andata in scena questa sera-5 di semifinaledel campionato italiano diA di: a sfidarsi in campo sono state, per un’ultima sfida sanguinolenta. Ad avere la meglio, alla fine dei quattro quarti di gioco è stato, checosì Sassari nella finalissima per lo Scudetto. Il match è terminato col punteggio di 79-69.ha rischiato sul finale, ma Bramos ha preso le redini in mano mettendo al sicuro la vittoria.L'articoloko in-5,in: l’UmanaSassari in finale SPORTFAIR.

