Cancellato il tour europeo dei Melvins per problemi di salute | salta anche la data

(Di venerdì 7 giugno 2019) Ildeiè stato. L'annuncio arriva direttamente dalla pagina Facebook della band di Honey Bucket, dove in una nota scritta dallo storico batterista Dale Crover leggiamo che i suoialla schiena gli impediscono di impegnarsi nelle date del nostro continente: Amici, mi rincresce informarvi della cancellazione dell'imminentein Europa. Sono alle prese con un problema alla schiena e al momento non sono in grado di esibirmi. Mi sento malissimo nel darvi questa brutta notizia: voglio assicurarvi che sto lavorando molto duramente per tornare al 100%! Torneremo il prima possibile. Grazie per la comprensione. La band di Buzz Osborne, infatti, sarebbe dovuta partire per unnel Vecchio Continente il 15 giugno con unaa Briston, nel Regno Unito, per poi sbarcare in Italia il 24 giugno per uno show programmato al Carroponte di ...

