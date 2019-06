Rocco Commisso è il nuovo proprietario della Fiorentina

agi

(Di giovedì 6 giugno 2019) Lapassa ufficialmente dalle manifamigliaValle in quelle di Rocco Commisso. Il perfezionamentocessione è avvenuto a Milano, si legge in una nota. "Sono un fan del calcio italiano da sempre e non ci sono parole per descrivere quanto sia incredibilmente onorato di avere l'opportunità di contribuire a scrivere il prossimo capitolostoria di un club leggendario come la". Sono le prime parole delpatron, Rocco Commisso che aggiunge: "Firenze è conosciuta in tutto il mondo come città che rappresenta il megliocultura italiana. In questi tre anni di contatti per acquisire il club, ho maturato una profonda consapevolezza di quanto La Viola sia importante per questa città e per i suoi tifosi. Vorrei ringraziare - conclude - la famigliaValle per aver gestito lanegli ...

