Bucchioni | “Se il Real Madrid lo chiamasse | Insigne si autodefinirebbe traditore?”

(Di giovedì 6 giugno 2019) Il direttore di QS Enzoha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Sportiva. Tra gli argomenti toccati anche le dichiarazioni di Lorenzosull’ipotetico arrivo di Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus: “Lorenzomi ha sorpreso, perché se vivi nel calcio e sai come funziona non puoi dare del traditore a nessuno. Se domani mattina dovesse chiamarlo ilsitraditore?”.si è soffermato anche sulla scelta tra Sarri e Guardiola da parte del club degli Agnelli: “Se la Juve avesse voluto veramente Sarri perché non lo ha preso un mese fa quando hanno deciso di mandare via Allegri e Sarri era in discussione? La Juve raramente si fa trovare impreparata, quindi credo che l’obiettivo sia ancora Guardiola”. Infine, il direttore ha parlato anche di Kalidou Koulibaly: “Se De Laurentiis ...

