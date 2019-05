Infortunio Donnarumma | lesione al bicipite femorale per il portiere del Milan | niente

Milan - Infortunio Donnarumma : il report medico sulle condizioni del portiere rossonero e i tempi di recupero : Il portiere del Milan ha riportato un guaio muscolare nel match con la Spal che sicuramente gli farà saltare entrambe le gare con la Nazionale Brutte notizie per Roberto Mancini e per la Nazionale Italiana, Giangluigi Donnarumma infatti dovrebbe saltare con ogni probabilità le prossime due gare di qualificazione all’Europeo 2020, in programma l’8 giugno ad Atene contro la Grecia e l’11 a Torino contro la Bosnia. Il ...

Infortunio Donnarumma : difficile che il portiere recuperi per la Lazio : Si avvicina lo scontro in Chiave Champions che vedrà di fronte il Milan e la Lazio a San Siro. I rossoneri vogliono invertire una tendenza che dalla sconfitta del derby è stata piuttosto negativa e ...

Infortunio Donnarumma - salta Juve-Milan : ecco le ultimissime : Infortunio Donnarumma – Buone notizie per Allegri da avversario dei rossoneri. Il Milan perde Donnarumma e Paquetà in vista di Juventus-Milan, mentre la Juve recupera Spinazzola, Dybala, Khedira e forse anche Douglas Costa. I problemi per Gattuso e tutto il Milan non arrivano solo dal pareggio in sé contro l’Udinese e dal periodo negativo in generale, ma dalla […] More

Infortunio Donnarumma e Paquetà - pessime notizie per il Milan : il comunicato : Infortunio Donnarumma e Paquetà – pessime notizie in casa Milan sugli infortuni di Donnarumma e Paquetà, usciti per Infortunio nel match di ieri di campionato contro l’Udinese. Nel dettaglio il portiere rossonero ha riportato “una lesione di primo grado del muscolo flessore della coscia destra. Un nuovo esame di controllo sara’ programmato in base all’evoluzione clinica”. La risonanza magnetica ...

Infortunio Donnarumma - salta la Juventus. Preoccupa Paquetà : Infortunio Donnarumma, la situazione- Non ci sarà Gigio Donnarumma sabato prossimo, alle ore 18:00, all’Allianz Stadium per la sfida contro la Juventus. Il portiere del Milan salterà il big match della 31esima giornata di campionato, di fondamentale importanza per continuare a cullare il sogno Champions dei rossoneri. Il Milan, reduce da un pari e due […] L'articolo Infortunio Donnarumma, salta la Juventus. Preoccupa Paquetà proviene ...

Infortunio Donnarumma - out un mese : brutte notizie anche per Paquetà : Gianluigi Donnarumma e Paquetà staranno fuori dal campo per diverse settimane, il Milan di Gattuso adesso è in emergenza Gianluigi Donnarumma salterà la gara contro la Juventus e non solo: un mese di stop per Gigio. Il portiere rossonero, dopo gli esami svolti in mattinata, ha avuto la certezza dello stiramento ai flessori paventato già nella serata di ieri. Dunque brutta tegola per il Milan, ma non la sola, dato che anche per Paquetà vi ...

Infortunio Donnarumma - diagnosi e tempi di recupero del portiere del Milan : Infortunio Donnarumma – È durata poco più di 10 minuti la gara di Gigio Donnarumma in Milan-Udinese. Il portiere rossonero ha dovuto chiedere quasi subito il cambio nel match valido per l’anticipo della trentesima giornata del campionato di Serie A a San Siro contro l’Udinese. Il motivo di questa conclusione anzitempo della propria partita per […] L'articolo Infortunio Donnarumma, diagnosi e tempi di recupero del portiere ...

Serie A calcio - i risultati di oggi (2 aprile) : Cagliari-Juventus 0-2 - decidono Bonucci e Kean. Milan-Udinese 1-1 - Infortunio Donnarumma : oggi si sono disputati due anticipi validi per la 30^ giornata della Serie A 2019 di calcio. La Juventus si è imposta a Cagliari per 2-0 e si è portata nuovamente a +18 sul Napoli che domani affronterà l’Empoli, ormai la conquista matematica dello scudetto è sempre più vicina per i Campioni d’Italia. Massimiliano Allegri ha optato per un 3-5-2 con Kean e Bernardeschi in attacco supportati da De Sciglio, Can, Pjanic, Matuidi e Alex ...

Milan-Udinese - Donnarumma e Paquetá out per Infortunio : Brutte notizie per Gattuso e il Milan . Nel match contro l'Udinese l'allenatore rossonero è stato costretto a effettuare due sostituzioni nei primi 45 minuti di gioco, entrambe per infortunio. Prima ...

Milan-Udinese - Infortunio per Gianluigi Donnarumma : il portiere del Milan fuori dopo pochi minuti : Gianluigi Donnarumma costretto ad abbandonare Milan-Udinese per infortunio: problema muscolare per il portiere rossonero, fuori dopo circa 10 minuti di gioco Inizia nel peggiore dei modi Milan-Udinese per Gianluigi Donnarumma. In quella che doveva essere la gara nella quale riscattarsi dal clamoroso errore che è costato la sconfitta contro la Sampdoria, il giovane portiere rossonero è stato costretto ad abbandonare il campo dopo circa 10 ...

Infortunio Donnarumma - tegola Milan : stop per il portiere : Inizia male la partita contro l’Udinese per il Milan. Donnarumma, infatti, è costretto ad uscire dopo appena dieci minuti a causa di Infortunio. Nei primissimi minuti di gara, il giovane portiere aveva accusato un problema muscolare, ma sembrava tutto rientrato. Poco dopo però, nulla da fare: cambio, entra Reina. Scarica gratis o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android per essere sempre aggiornato in tempo reale sulle ...