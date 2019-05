Ascolti tv | vince Che tempo che fa con quasi 4 milioni di telespettatori

Amici : Alberto vince col 69% dei voti - Rafael miglior ballerino - Ascolti buoni : È terminata ieri sera la diciottesima edizione di Amici: all'una di notte circa, è stato proclamato vincitore Alberto Urso con il 69% delle preferenze. Per la seconda classificata, Giordana Angi, il premio della critica assegnato dai giornalisti presenti in studio e la soddisfazione di aver insidiato il favorito di sempre, il tenore siciliano. La categoria danza è stata vinta da Rafael Quenedit: il cubano ha battuto il rivale vincenzo Di Primo, ...

Ascolti tv - con 5 milioni di telespettatori vince il Commissario Montalbano : Ascolti tv, prime time Con l’episodio andato in onda la prima volta nel 2016, dal titolo La piramide di fango, l’imbattibile Commissario Montalbano si è confermato ancora una volta ineluttabile nei confronti di quanti lo sfidano in prima serata. La fiction di Rai 1 con Luca Zingaretti nei panni del personaggio ideato da Andrea Camilleri ha ottenuto infatti 5.039.000 telespettatori e il 22,9% di share. Al secondo posto ma molto ...

Ascolti Tv 23 maggio 2019 : Montalbano vince - All Together Now in calo : Ascolti Tv 23 maggio 2019: Il Commissario Montalbano trionfa e batte ancora All Together Now Conquista gli Ascolti tv del 23 maggio 2019 la nuova puntata de Il Commissario Montalbano – La piramide di fango, con uno share del 22,9%. Ben 5.039.000 di telespettatori sono stati incollati al piccolo schermo per seguire le vicende del […] L'articolo Ascolti Tv 23 maggio 2019: Montalbano vince, All Together Now in calo proviene da Gossip e ...

Ascolti tv - con quasi 4 milioni di telespettatori vince Live – Non è la d’Urso : Ascolti tv, prime time Seratona da 4 milioni di telespettatori per Barbara d’Urso con il suo talk su Canale 5 Live – Non è la d’Urso. Lo show nel dettaglio ha conquistato 3.916.000 telespettatori e il 18,03% di share. Al secondo posto il film tv di Rai1 Duisburg – Linea di sangue che ha registrato 3.680.000 telespettatori e il 16,63% di share. Terza posizione per Chi l’ha visto? su Rai3 con 1.783.000 telespettatori ...

Ascolti tv - Come un gatto in tangenziale vince con 3.7 milioni di telespettatori : Vittoria nel prime time del 21 maggio per il film in onda su Canale 5 ‘Come un gatto in tangenziale‘ che ha ottenuto 3.780.000 telespettatori e il 17.5% di share. Ascolti tv prime time Al secondo posto su Rai1 il film ‘Rush‘, trasmesso in ricordo di Niki Lauda, che ha registrato 2.359.000 telespettatori e il 10.3% di share in un testa a testa con ‘The Voice of Italy‘ che su Rai2 ha totalizzato 2.050.000 ...

Ascolti tv - vince Il Commissario Montalbano con 5 - 5 milioni di telespettatori : Ascolti tv, prime time La prima volta che è andato in onda l’episodio era il 2008, più di dieci anni dopo La luna di carta, appuntamento con Il Commissario Montalbano, ha ancora una volta vinto gli Ascolti del prime time. Il film tv per la regia di Alberto Sironi, della serie con Luca Zingaretti, è stato il programma più seguito della giornata con 5.569.000 telespettatori (share 24.3%). Su Canale 5 record stagionale per Barbara ...

Ascolti TV | Social Auditel 14 maggio 2019 : La Rai stravince sui social con The Voice e l’Eurovision : social Auditel 14 maggio 2019: The Voice supera i 100.000 Tweet, l'Eurovision raggiunge il mezzo milione. Serata a tema musicale nel Trend Topic italiano. La Rai prende il controllo totale con The Voice e la semifinale di Eurovision in chiaro su Rai 4. Nello specifico il talent di Simona Ventura ha ...

Ascolti tv - Amici vince di nuovo (ma su Rai Uno l’Eurovision fa meglio dell’anno scorso) : La semifinale del talent show di Maria De Filippi conquista il prime time ma la diretta da Tel Aviv dell’edizione 2019...

Ascolti TV | Venerdì 17 maggio 2019. Ciao Darwin vince con il 24.6% - La Corrida 17.4%. Il Paradiso delle Signore chiude al 17.2% : Ciao Darwin Su Rai1 La Corrida ha conquistato 3.629.000 spettatori pari al 17.4% di share. Su Canale 5 Ciao Darwin ha raccolto davanti al video 4.392.000 spettatori pari al 24.6% di share (i minuti finali 1.773.000 – 26%). Su Rai2 Non Stop ha interessato 1.472.000 spettatori pari al 6.3% di share. Su Italia 1 Mad Max: Fury Road ha catturato l’attenzione di 796.000 spettatori (3.7%). Su Rai3 L’Aquila – Grandi Speranze ha ...

Ascolti tv : vince Il Commissario Montalbano - All together now debutta con 3.1 milioni : Ennesimo successo Il Commissario Montalbano, che benché in replica su Rai1, conquista nel prime time del 16 maggio 4 milioni 974mila telespettatori e il 22.23% di share, risultando anche il programma più visto dell’intera giornata. Ascolti tv prime time Su Canale 5 il debutto del nuovo programma All together now con Michelle Hunziker e J-Ax ha fatto registrare 3 milioni 190mila telespettatori pari al 17.82% di share. La programmazione ...

