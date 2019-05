Il Commissario Montalbano | trama | cast e anticipazioni di stasera

termometropolitico

(Di giovedì 23 maggio 2019) IldiOggi 23 maggio alle 21.20 su Rai Uno andrà in onda l’ennesimo episodio de “Il”. Il titolo della punta è “La piramide di fango” e sarà una replica. La fiction non risente della messa in onda delle repliche, lo share risulta molto alto (24,3%) e l’ultima puntata, quella andata in onda il 20 maggio, dal titolo “La luna di carta“ ha avuto un seguito di 5.569.000 milioni di spettatori. In attesa di nuove puntate andiamo a scoprire lae ildi questo episodio. Il: la prima parte dellaL’episodio è andato in onda per la prima volta nel 2016. “La piramide di fango” fa parte della collana La Memoria di Andrea Camilleri; la sua pubblicazione è avvenuta nel 2014. Nel corso di una nottata ...

MBodano : RT @lefrasidiosho: @nzingaretti Il commissario #montalbano invece di andare in TV cominci a occuparsi di sicurezza! Vergogna! Basta PD! - Agenzia_Dire : Doppio appuntamento questa settimana in tv con '#IlCommissarioMontalbano'. Leggi le anticipazioni. - AssuntaShow : RT @AssuntaShow: @Raiofficialnews @raicinque @carlopalomar @TinnyAndreatta @MontalbanoRai @RaiCultura IN ATTESA DEL COMMISSARIO MONTALBANO… -