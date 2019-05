Ex villa dei Casamonica diventa un parco dedicato alle vittime di mafia (Di giovedì 23 maggio 2019) "Vorrei dedicare questo parco alle vittime delle mafie, perché loro sappiano che il loro sacrificio non è stato vano". Così il segretario del Pd e presidente del Lazio, Nicola Zingaretti, inaugurando il parco della Legalità, la nuova area pubblica della Romanina, realizzata al posto di una villa confiscata al clan Casamonica, poi demolita nel 2018. "Non permetteremo mai che la lotta per la legalità sia delegata a qualcun altro. Tutti possiamo fare qualcosa", ha aggiunto Zingaretti accompagnato da Don Luigi Ciotti.



Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video... (Di giovedì 23 maggio 2019) "Vorrei dedicare questodelle mafie, perché loro sappiano che il loro sacrificio non è stato vano". Così il segretario del Pd e presidente del Lazio, Nicola Zingaretti, inaugurando ildella Legalità, la nuova area pubblica della Romanina, realizzata al posto di unaconfiscata al clan, poi demolita nel 2018. "Non permetteremo mai che la lotta per la legalità sia delegata a qualcun altro. Tutti possiamo fare qualcosa", ha aggiunto Zingaretti accompagnato da Don Luigi Ciotti.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...

nzingaretti : Vi ricordate la villa dei Casamonica che abbiamo demolito qualche mese fa? Anche se io, sulla ruspa, non ci sono sa… - nzingaretti : È arrivato don Luigi Ciotti, la sua presenza con noi è un grande onore. Saremo sempre uniti nella lotta per la lega… - I_DellaPortella : RT @nzingaretti: Vi ricordate la villa dei Casamonica che abbiamo demolito qualche mese fa? Anche se io, sulla ruspa, non ci sono salito ;)… -