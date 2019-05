Integratori alimentari ritirati dal mercato, 10 casi di epatite segnalati al Ministero della Salute (Di mercoledì 22 maggio 2019) Il Ministero della Salute ha provveduto al richiamo di alcuni lotti di Integratori alimentari alla curcuma per eventuale rischio chimico. Varie le ditte coinvolte: si sarebbero registrati 10 casi di epatite colestatica acuta, non infettiva e non contagiosa, riconducibili al consumo di questi prodotti.



