Il bunga bunga ' torna' in tv A Quarta Repubblica Berlusconi rispolvera a modo suo la

Colto in flagrante a rubare in bungalow camping Aurelia : 25enne arrestato : Roma – I Carabinieri della Stazione Roma Bravetta hanno arrestato un cittadino romeno di 25 anni, nella Capitale senza fissa dimora e con precedenti, con l’accusa di tentato furto in abitazione. Il giovane era riuscito a penetrare nell’area bungalow di un campeggio di via Aurelia, iniziando a rovistare in cerca di oggetti di valore dei clienti che vi stavano soggiornando. Il Direttore della struttura, avvertendo dei rumori ...