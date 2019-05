' Catch-22' | da stasera su Sky Atlantic la serie tratta dal capolavoro di Heller

Blastingnews

(Di martedì 21 maggio 2019) Dopo "The Handmaid's Tale" e "The Man in the High Castle", arriva sul piccolo schermo un altro classico della letteratura nordamericana:martedì 21 maggio, alle 21:15 sul canale Sky, andrà in onda la prima puntata di '22 - il paradosso della guerra', nuova minitvdall'omonimo romanzo di Joseph. L'opera letteraria, pubblicata per la prima volta nel 1961, era precedentemente stata adattata per il grande schermo da Mike Nichols, che diresse l'omonimo film nel 1970. La trama: il paradosso della guerra Il nuovo adattamento si prospetta fedele all'opera originale. Ma per chi se lo fosse perso, di cosaildi? John Yossarian è un bombardiere degli Usa Air Force che, esausto e traumatizzato, cerca disperatamente un modo per sfuggire alle missioni di volo che lo attendono. Tenta allora di dichiararsi pazzo, ma non sa che una ...

maplewhite1912 : RT @jan_novantuno: Catch-22, da stasera su Sky Atlantic, è una dark comedy. È basata sul libro di Joseph Heller ('il primo libro antimilit… - Helen_Clarvoe : RT @jan_novantuno: Catch-22, da stasera su Sky Atlantic, è una dark comedy. È basata sul libro di Joseph Heller ('il primo libro antimilit… - jan_novantuno : Catch-22, da stasera su Sky Atlantic, è una dark comedy. È basata sul libro di Joseph Heller ('il primo libro anti… -