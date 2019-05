Sea Watch lascia Lampedusa dopo sbarco migranti | indagato il comandante

Lo sbarco dei migranti della Sea Watch : cosa c’è da sapere : I migranti a bordo della Sea Watch sono sbarcati a Lampedusa, mentre la nave della Ong si dirige verso Licata in attesa degli accertamenti della Procura che ne ha previsto il sequestro probatorio per verificare se ci siano state o meno violazioni della legge. Ecco tutto quello che c'è da sapere sul caso, da chi ha autorizzato lo sbarco alla reazione del Viminale.Continua a leggere

Sea Watch - Salvini : “Se il comandante della nave è indagato allora il cattivo non sono io” : Matteo Salvini, intervistato a Coffee Break su La7, è tornato a parlare del caso Sea Watch 3, il cui comandante risulta iscritto sul registro degli indagati: "allora non era Salvini cattivo con le ong, questo conferma quello che sostengo da mesi: le ong aiutano gli scafisti".Continua a leggere

Sea Watch - indagato il comandante : La Procura di Agrigento ha iscritto sul registro degli indagati, con l’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, il comandante della nave Sea Watch 3: Arturo Centore. Il provvedimento è stato notificato dalla Guardia di finanza nel momento del sequestro probatorio della nave della Ong. Centore, che ha nominato come difensori gli avvo...

Sbarco Sea Watch - Di Maio apprende la notizia da Fazio e risponde a Salvini : “Evitiamo scontri con la magistratura” : Luigi Di Maio, ospite a Che tempo che fa di Fabio Fazio, su Rai1, commenta la notizia dello Sbarco della Sea Watch 3 e le relative parole di attacco di Matteo Salvini contro il procuratore di Agrigento: “La politica delle redistribuzioni è l’unico strumento che abbiamo per governare il fenomeno. Continuiamo su questa strada ed evitiamo scontri con la magistratura che non fanno bene al Paese”. ...

Per Salvini la vicenda Sea Watch non finisce qui : "Quel pm dovrà vedersela con la legge" : “Se c’è favoreggiamento, chiunque agevoli gli sbarchi di immigrati irregolari dovrà vedersela con la legge”. Lo ha detto Matteo Salvini a ‘Coffee break’, su La7, a proposito dello sbarco della Sea Watch disposto dal procuratore di Agrigento e appreso dal ministro ieri sera in diretta tv. “Se c’è da sequestrare si sequestri, ma è un segnale pericoloso quello di far ...

Sea Watch3 - l'ex procuratore Spataro scrive a Patronaggio : "Mi inchino a voi colleghi" : Arriva dall'ex procuratore Armando Spataro la replica più dura contro il ministro dell'Interno Matteo Salvini che ieri sera, durante la diretta a Non è l'Arena, aveva ipotizzato l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina per il pm di Agrigento, Luigi Patronaggio, dopo che il magistrat

Salvini : “Porti chiusi” - ma Giletti lo smentisce in diretta con la notizia dello sbarco della Sea Watch. E lui attacca i pm : Massimo Giletti, a Non è l’arena, su La7, legge in diretta a Matteo Salvini la notizia dello sbarco dei 47 migranti a bordo della Sea Watch 3. La decisione del procuratore di Agrigento, Luigi Patronaggio, ha fatto infuriare il ministro dell’Interno. “Valutiamo il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina di chi agevola lo sbarco” ha attaccato il leader della Lega. Video La7 ...

SCENARIO/ Sea Watch 3 - Colle e manovra decidono il futuro del governo : Il caso Sea Watch 3, con Salvini che viene scavalcato dal pm, apre l'ennesimo scontro e mette a repentaglio il Consiglio dei ministri

Non è l'Arena - Salvini furioso dopo lo sbarco della Sea Watch3 : "Arrestino tutti e affondino la nave" : Matteo Salvini ha saputo dello sbarco dei migranti a bordo della Sea Watch3 mentre era in diretta a Non è l'Arena su La7 da Massimo Giletti, scatenando un nuovo scontro tra il ministro dell'Interno e la procura di Agrigento. "Sto leggendo in diretta anche io la notizia - ha detto Salvini - Questo pr