Il nuovo presidente ucraino ha già sciolto il Parlamento

VIDEO – Commovente addio di Pellissier : lascia il calcio - ma sarà il nuovo presidente del Chievo. Splendido abbraccio con Quagliarella : Pellissier dice addio al calcio giocato Sergio Pellissier si ritira dal calcio giocato dopo 19 anni passati con la maglia del Chievo Verona, Sergio Pellissier dice addio al calcio giocato.Lo aspetta un futuro da presidente dei clienti. L’attaccante del Chievo Verona, ha disputato oggi contro la Sampdoria, la sua ultima sfida allo stadio Bentegodi, al termine della stagione diventerà ufficialmente presidente dei clivensi. Oggi ...

Carpi - chi sarà il nuovo presidente? Lazzaretti non smentisce… : Con una retrocessione amarissima, così definitiva dal presidente Bonacini, si è chiusa l’era dello stesso a Carpi, che dopo 11 anni e tante soddisfazioni (il raggiungimento della Serie A) ha deciso di lasciare. Da capire adesso, con la ripartenza dalla terza serie, chi deciderà di investire nella società emiliana. Circola in questi giorni il nome di Claudio Lazzaretti, protagonista del salto in D della Correggese. “Se andrò al ...

E3 : l'organizzazione che gestisce l'evento ha ora un nuovo presidente e CEO : L'Entertainment Software Association, l'organizzazione di videogiochi con sede negli Stati Uniti che gestisce l'E3 ogni anno, ha annunciato una nuova leadership. Stanley Pierre-Louis, che aveva ricoperto l'incarico di Amministratore delegato ad interim in seguito alla partenza dell'ex presidente e CEO Michael Gallagher, sta subentrando con effetto immediato. Il tempismo delle notizie è degno di nota, dato che arriva il giorno dopo che Variety ha ...

In Lituania si elegge il nuovo presidente : In Lituania si è cominciato a votare per eleggere il presidente che sostituirà la presidente uscente Dalia Grybauskaite, una delle leader europee più critiche nei confronti della Russia. Grybauskaite ha ancora un gradimento molto alto, ma non è eleggibile perché

Palermo - il nuovo presidente Alessandro Albanese in conferenza : “Sanzioni del TFN? Sono sereno” : Niente da fare per il Palermo, il club rosanero ha fallito la promozione in Serie A ed adesso si giocherà la promozione ai playoff Il neo presidente rosanero Alessandro Albanese parla in conferenza stampa: “intanto la risposta della citta’ e’ stata eccezionale, un grande orgoglio per il nuovo corso del Palermo; vuol dire che qualcosa stiamo facendo e che il Palermo e’ attrezzato per dire la propria ai playoff. ...

ENEA - Giorgio Graditi è il nuovo presidente di MEDENER : " La cooperazione, l'interconnessione e il coordinamento strutturato delle attività fra le tre piattaforme UPM rappresentano azioni chiave per rafforzare la politica energetica globale nella regione ...

ENEA - Giorgio Graditi è il nuovo presidente di MEDENER : Giorgio Graditi dell'ENEA è stato eletto presidente di MEDENER per il biennio 2019-2020, con voto unanime dell'assemblea generale dell'associazione che riunisce le agenzie dei Paesi del Mediterraneo ...

Vetro - Gianni Scotti nuovo presidente di Co.Re.Ve. : Roma, 9 mag., askanews, - Sarà Gianni Scotti, 66 anni, a guidare, in qualità di presidente, il Consorzio Recupero del Vetro nel prossimo triennio. Manager di vasta esperienza, con grande sensibilità ...

Informatica - Ernesto Damiani è il nuovo presidente del Cini : Roma, 9 mag., askanews, - Il Consiglio Direttivo del Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Informatica, Cini, ha eletto Ernesto Damiani quale presidente del Consorzio, che da oltre vent'anni si ...

Mario Mega è il nuovo presidente della Autorità di Sistema Portuale dello Stretto : ... l'Autorità potrà operare per garantire il giusto rilancio ai porti di Messina, Milazzo, Tremestieri, Villa San Giovanni e Reggio Calabria, che le fanno capo, e lo sviluppo dell'economia dell'area ...

Asi - insediato il nuovo presidente Giorgio Saccoccia : Con la prima riunione del Consiglio di Amministrazione si è ufficialmente insediato il nuovo presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, Asi,, Giorgio Saccoccia, nominato il 9 aprile scorso. Lo rende ...

Antitrust - si insedia il nuovo presidente Roberto Rustichelli : Roberto Rustichelli si è insediato alla presidenza dell'Antitrust . Il magistrato, che era stato nominato il 20 dicembre scorso alla guida dell'Authority dalla Presidente del Senato Maria Elisabetta ...

Palermo : Albanese è il nuovo presidente : ANSA, - Palermo, 3 MAG - La prima assemblea dei soci del nuovo Palermo, passato stamattina sotto la proprietà di Arkus Network attraverso la società veicolo Sporting Network, ha nominato il nuovo ...

Emilio Orlando è il nuovo presidente del Sindacato cronisti romani : Ha seguito tutti i delitti più importanti che si sono verificati a Roma e provincia, ed è considerato una delle firme di punta e più documentate della cronaca nera in tutta Italia. Si è occupato di ...