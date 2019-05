«Impeachment per Trump» | Amash rompe il fronte repubblicano

Usa - repubblicano chiede Impeachment per Trump/ Tutta colpa del Russiagate : Usa, un deputato repubblicano, Justin Amash, ha chiesto l'impeachment per il presidente degli Stati Uniti Donald Trump per il Russiagate

Tempi duri per Trump : un repubblicano ne chiede l'Impeachment | E Biden vola nei sondaggi : Justin Amash appartenente all'ala più libertaria del partito conservatore. Intanto l'avversario Joe Biden vola nei sondaggi per la Casa Bianca

Usa - Beto invoca Impeachment per Trump : 0.47 "Nessuno è al di sopra della legge". Con queste parole Beto o'Rourke, il candidato democratico alla Casa Bianca, apre alla possibilità della messa in stato di accusa di Donald Trump. "Dovrebbe far fronte all'impeachment. Stiamo finalmente apprendendo la verità su questo presidente e dovrebbero esserci delle conseguenze. A questo punto ritengo che ci siano abbastanza prove affinché la Camera possa procedere con l'impeachment", ha ...

Russiagate - Dem divisi su Impeachment per Trump. “Rapporto Mueller è chiaro” - “concentriamoci sulle elezioni del 2020” : impeachment o non impeachment? Potrebbe essere sintetizzato così il dilemma di fronte al quale si trovano i Democratici americani dopo la pubblicazione del rapporto di Robert Mueller. Nelle ultime ore la leadership del partito ha cercato di allontanare l’ipotesi della messa in stato d’accusa del presidente. “Possiamo cercare le prove della responsabilità di Trump anche al di fuori dell’impeachment”, ha detto la speaker della Camera, Nancy ...

Usa - Ocasio-Cortez firma per Impeachment : 0.36 La giovane deputata Usa del partito democratico, Alexandria Ocasio-Cortez, ha firmato la risoluzione della collega Rashida Tlaib per l'impeachment del presidente Donald Trump. "Il rapporto di Mueller è chiaro nel sottolineare la responsabilità del Congresso nell'indagare l'intralcio alla giustizia del presidente", ha twittato la Ocasio-Cortez, dopo la divulgazione del dossier del procuratore Mueller. I demo per ora sembrano intenzionati a ...