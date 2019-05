Diretta Uomini e Donne | Rocco Fredella vuole lasciare il programma

Diretta Uomini e Donne : Armando Incarnato liquida la Di Padua non mi interessi più' : Secondo appuntamento con il Trono Over di Uomini e Donne. Nella puntata andata in onda ieri ci siamo lasciati con l'indecisione di Riccardo Guarnieri sul proseguire o meno la conoscenza con Stefania. Oggi scopriremo come andrà a finire, insieme a tanti altri succosi colpi di scena. Vediamo insieme qualche anticipazione riportata dal portale ufficiale del programma Witty. Armando chiude con Roberta Durante l'appuntamento odierno ci sarà un ...

Diretta Uomini e Donne : Gemma liquida Salvatore - il nuovo corteggiatore : Primo appuntamento della settimana con Uomini e Donne, che come di consuetudine inizierà con il Trono Over e la dama d'eccellenza Gemma Galgani. Sette giorni fa l'abbiamo lasciata alle prese con Salvatore, suo nuovo corteggiatore arrivato in trasmissione esclusivamente per conoscerla. Vediamo come si sono evolute le cose con qualche anticipazione pubblicata dal portale ufficiale del programma Witty....Continua a leggere

Diretta Uomini e Donne : Alessio Campoli vuole lasciare il trono di Angela Nasti : Nuova scoppiettante puntata del trono Classico di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi. Quella di ieri è stata una puntata caratterizzata dalla segnalazione su Natalia Paragoni (corteggiatrice di Andrea Zelletta) e la sua presunta voglia di visibilità e l'ennesima discussione tra Klaudia Poznanska e Muriel Bassi e il video da cubista che riguarda quest'ultima. Angela Nasti bacia Luca Daffrè Le vicende amorose dei giovani ...

Diretta Uomini e Donne : per Natalia Paragoni arriva una segnalazione : Primo appuntamento con il Trono Classico di Uomini e Donne, che come di consuetudine si aprirà con il trono "tormentato" di Andrea Zelletta. Prima di scoprire tutti i dettagli, vediamo insieme qualche anticipazione pubblicata dal portale ufficiale del programma Witty....Continua a leggere

Diretta Uomini e Donne : Gianni Sperti riceve una segnalazione su Stefano Pastore : Secondo e ultimo appuntamento, per questa settimana, con il Trono Over di Uomini e Donne; quello di domani non andrà in onda, perché verrà celebrata la Festa del Lavoro. Prima di darvi qualche anticipazione arrivata dal portale Il vicolo delle news, vediamo insieme a che punto il dating show si è fermato ieri....Continua a leggere

Diretta Uomini e Donne : scontro tra Gemma Galgani e Barbara De Santi sui ritocchi estetici : Nuova settimana con Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi. Come di consueto a dare il via saranno i protagonisti del Trono Over, in particolar modo Gemma Galgani. Dopo l'inganno ricevuto settimana scorsa dal suo baby corteggiatore Fabrizio Cilli (l’uomo ha finto di voler corteggiare la donna solo per ottenere visibilità televisiva ndr), la dama torinese torna a mettersi “in carreggiata”; ma per scoprire cosa accadrà, ...

Diretta Uomini e Donne : Riccardo accusa Roberto di avere avventure fuori dallo show : Secondo e ultimo appuntamento, per questa settimana, con il Trono Over di Uomini e Donne. Il fulcro di quella andata in onda ieri è stato l'inganno di Fabrizio Cilli nei confronti di Gemma Galgani. Una registrazione, fatta di nascosto da alcuni telespettatori su un treno, ha smascherato le cattive intenzioni del cavaliere; pare infatti che il suo unico intento fosse quello di corteggiare la dama torinese, per arrivare a partecipare ad altri show ...

Diretta Uomini e Donne : Fabrizio Cilli viene allontanato dal programma : Primo appuntamento, per questa settimana, con il Trono Over di Uomini e Donne. La messa in onda del programma, in questi ultimi sette giorni, ha subito qualche variazione a causa delle festività; una cosa però non è cambiata, infatti la prima protagonista di oggi sarà, come di consuetudine, Gemma Galgani. Continueranno i battibecchi tra Tina Cipollari e la dama torinese; quest’ultima non risparmierà nemmeno qualche frecciatina per Barbara De ...

Uomini e Donne - follia di Armando e Michele : arrivano alle mani - dramma in Diretta e De Filippi sconvolta : Rissa sfiorata nello studio di Uomini e Donne, regno di Maria De Filippi su Canale 5. Nel corso dell'ultimo trono over, tra Armando e Michele è finita malissimo. I due cavalieri hanno discusso per una serie di messaggi inviati a Simona, che entrambi avevano frequentato, per poi dirsene di tutti i co

LIVE Dinamo Sassari-s.Oliver Würzburg - Finale Europe Cup basket in Diretta : l’assalto degli uomini di Pozzecco inizia dal PalaSerradimigni : Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di andata della Finale di FIBA Europe Cup tra Dinamo Sassari e s.OLIVEr Würzburg, primo dei due capitoli di un confronto che terminerà nel primo giorno di maggio. Per la seconda volta consecutiva la Finale della seconda competizione Europea organizzata dalla FIBA vede in campo una formazione italiana. Dopo che lo scorso anno si erano affrontate Venezia e Avellino, questa volta è la squadra di ...

Diretta Uomini e Donne : Giulia sospetta che Flavio abbia una ragazza : Secondo appuntamento con il Trono Classico di Uomini e Donne. Quella di ieri è stata una puntata dai toni abbastanza accesi, infatti ci sono state parecchie discussioni tra Andrea Zelletta e le sue corteggiatrici, al punto tale che Muriel ha deciso di abbandonare lo studio. Oggi, invece, le due protagoniste saranno le troniste Giulia Cavaglià e Angela Nasti. Per la prima i giorni appena trascorsi sono stati speciali, infatti la ragazza ha ...

LIVE Tour of the Alps 2019 - Seconda tappa in Diretta : sei uomini in fuga tra cui Visconti - gruppo a 5' : Oggi si correrà la Seconda tappa del Tour of the Alps 2019: 178,7 km da Reith im Alpbachtal a Scena. Quella odierna sarà la frazione più lunga e impegnativa di questa edizione, con i corridori che dovranno affrontare oltre 3000 metri di disLIVEllo. La battaglia tra i big comincerà a Vipiteno, quando a 60km dal traguardo inizierà la salita del Passo Giovo: un’ascesa di 15 km con una pendenza media del 7,5%. Si scollinerà a 44 km dal traguardo, ...

Diretta Uomini e Donne : Fabrizio Cilli eliminato dal Trono Over : Nuova settimana per Uomini e Donne, che rispetto alle altre sarà corta, visto la presenza di due giorni festivi (ieri Pasquetta e giovedì l'Anniversario della Liberazione); ma le vicende degli amori più famosi d'Italia proseguono e i protagonisti di oggi saranno quelli del Trono Over, in particolar modo s'inizierà, come di consuetudine, con la dama Gemma Galgani. Per la dama torinese potrebbero esserci delle brutte sorpresa all'orizzonte ...

Diretta Uomini e Donne : Angela Nasti scoppia a piangere per la lite con Giulia Cavaglia : Ultimo appuntamento, per questa settimana, con Uomini e Donne. Il dating show condotto da Maria De Filippi riprenderà la sua regolare messa in onda martedì 23 aprile, visto che lunedì è Pasquetta (ci sarà una sosta anche giovedì 25 aprile per l'anniversario della Liberazione). Intanto oggi andrà in onda il prosieguo del Trono Classico; se la puntata di ieri è stata interamente dedicata al trono di Andrea Zelletta, oggi verrà trasmesso quello di ...