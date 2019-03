Fiorentina – Federico Chiesa verso il recupero | le condizioni dell’attaccante

Asta per Federico Chiesa? La Fiorentina gongola e fissa il prezzo : servono 100 milioni di euro : Federico Chiesa durante la prossima estate potrebbe lasciare la Fiorentina a fronte di un’offerta folle, diversi club in lizza per accaparrarselo Federico Chiesa sarà uno dei pezzi pregiati del prossimo calciomercato estivo. Come noto, club come Inter, Juventus ed altre pretendenti estere si sono messi sulle tracce del calciatore della Fiorentina. Il club viola ha inizialmente provato a respingere gli attacchi, ma sembra proprio che ...

Tutti pazzi per Federico Chiesa : Inter e Juventus a duello - Fiorentina “rassegnata” : Federico Chiesa al centro di un duello di mercato tra le rivali storiche Inter e Juventus, la Fiorentina potrebbe perdere il suo fenomeno in estate La Fiorentina sa bene che sarà molto difficile trattenere Federico Chiesa nella prossima estate. Dopo aver resistito agli assalti del Napoli nella scorsa annata, quella che verrà potrebbe essere la sessione di calciomercato dell’addio dell’esterno al club viola. Quasi impossibile ...

Calcio – Coppa Italia 2019 - le pagelle di Fiorentina-Atalanta : Josip Ilicic e Federico Chiesa i migliori - male le difese : Si è da poco chiusa la sfida tra Fiorentina e Atalanta, valida per l’andata delle semifinali di Coppa Italia 2019, con un 3-3 che ha lasciato tanti gol ed emozioni, in una partita ricca di stravolgimenti, e che verrà decisa solamente nella gara di ritorno, allo Stadio Atleti Azzurri d’Italia. Come sempre, alcuni giocatori sono riusciti a disputare una prova egregia, di grande sostanza e classe, mentre le difese hanno sofferto troppo, ...

ll mercato chiama - Federico Chiesa risponde. E non chiude all'addio alla Fiorentina : 'Diventare una bandiera come Antognoni? Non sono nessuno al suo cospetto di Antognoni, lui ha lasciato un segno indelebile nello sport italiano, io sono solo al terzo campionato da professionista. ...

VIDEO Triplette Federico Chiesa - Fiorentina-Roma 7-1 : i gol dell’attaccante in Coppa Italia : Federico Chiesa ha segnato una bellissima tripletta in Fiorentina-Roma 7-1, quarto di finale della Coppa Italia. L’attaccante dei viola ha sbloccato la partite con due reti in contropiede al 7′ e al 18′, poi nel finale ha arrotondato il proprio tabellino. Di seguito il VIDEO dei gol di Federico Chiesa in Fiorentina-Roma 7-1. CLICCA QUI PER LE PAGELLE DELLA PARTITA CLICCA QUI PER GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA VIDEO ...