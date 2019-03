A Palermo incendiata l' auto di un' attivista antimafia | «E' un' azione contro la Sicilia

Mafia - incendiata a Palermo auto attivista di Libera. Ma lei non arretra : "Fiamme non fermeranno la primavera siciliana" : Giovedì scorso, in occasione della giornata in memoria delle vittime della Mafia, aveva guidato il corteo organizzato da Libera a Palermo. Il giorno dopo, nel cuore della notte, le hanno bruciato l'auto che era parcheggiata sotto casa. Vittima dell'atto intimidatorio è Chiara Natoli, la giovane attivista di Libera che era stata anche intervistata da Rai 3."Ricordare le vittime della Mafia - aveva dichiarato - vuol dire impegnarsi ...