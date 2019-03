Michael Jackson | la figlia Paris ha provato a suicidarsi

“Leaving Neverland” - sul Nove il documentario su Michael Jackson e le accuse di pedofilia. La vittima : “Lì facevamo sesso” : “C’era un attico al terzo piano della casa. Era isolato. Andavamo là e facevamo sesso“. Il 19 e il 20 marzo, sul Nove , andrà in onda in due parti il documentario , prodotto da Hbo, su Michael Jackson e le accuse di pedofilia, Leaving Neverland. Il lungometraggio, di cui vi proponiamo un’anticipazione in esclusiva, si basa sul racconto di due presunte vittime, che all’epoca dei fatti avevano sette e dieci anni: Wade ...

Paris Jackson - una vita all'ombra - ossessiva - del padre Michael : Una vita certo non facile quella di Paris Jackson , aspirante attrice e modella ma soprattutto figlia di quel re del Pop che anche da morto non le dà requie. È di sabato la notizia di un tentato ...

La figlia di Michael Jackson ha tentato il suicidio? Paris furiosa sbotta sui social : “Bugiardi” : La figlia di Michael Jackson ha tentato il suicidio? No, stando alla reazione della giovane Paris che non ha atteso tempo per scagliarsi contro TMZ che per primo aveva rilasciato la notizia secondo la quale sarebbe stata trasportata in ospedale dopo delle serie ferite da taglio. Sempre secondo TMZ, Paris Jackson non avrebbe retto alle emozioni negative generate da Leaving Neverland, documentario nel quale si torna sull'argomento delle accuse ...