Salisburgo-Napoli 1-1 La diretta Dabbur risponde al gol di Milik

Fa tutto il Napoli : il gol (Milik) e il gol del Salisburgo (regalo di Allan). 1-1 primo tempo : Napoli come Penelope Il Napoli crea, il Napoli distrugge. A Salisburgo, nel primo tempo, il Napoli è come Penelope. Segna dopo 14 minuti con Milik. Poi, però, regala il pareggio agli austriaci con un assist di Allan che concede loro la ripartenza. Il Napoli gioca bene, tiene il campo, colpisce anche un palo ma commette qualche distrazione di troppo: due volte con Meret – passaggi rischiosi – e una volta con Allan che costa il gol del ...

Giuntoli : «Salisburgo - match complicato. Ci vorrà il miglior Napoli» : Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli fresco di rinnovo, è stato intervistato a Sky Sport poco prima della partita. «A differenza di ciò che sembra, è una partita molto complicata nonostante il 3-0 dell’andata. Lo scorso anno, la Lazio aveva vinto largamente in casa, poi ha subito tre gol e non accadde per caso. Sarà una gara lunga, ci vorrà il miglior Napoli per superare il turno stasera». «Non posso riassumere in due minuti ...

Salisburgo-Napoli 0-0 diretta live - partiti! : Gara di ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Dopo il 3-0 dell’andata al San Paolo, il Napoli affronta il Salisburgo in trasferta. Obiettivo, passaggio del turno, che a meno di clamorosi ribaltoni dovrebbe essere portato a termine. 1′ – partiti! Prende il via la partita. Salisburgo-Napoli, LE FORMAZIONI UFFICIALI SALISBURGO (4-3-1-2): Walke; Lainer, Ramalho, Onguéné, Ulmer; Mwepu, Samassekou, Minamino; Wolf; ...

Salisburgo-Napoli streaming - guardala in diretta e in tempo reale. I link e la guida : Si giocano questa sera le gare di ritorno degli ottavi di finale dell’Europa League di calcio: alle ore 18.55 toccherà al Napoli, che farà visita al Salisburgo. I partenopei hanno sfruttato al massimo il fattore campo nei primi 90 minuti vincendo all’andata per 3-0 ed ora vanno tranquilli in Austria a qualificazione già ipotecata. La sfida che si giocherà domani sarà trasmessa in diretta tv in abbonamento su Sky Sport Uno e Sky ...

Dove guardare Inter-Eintracht e Salisburgo Napoli : Ottavi di finale di Europa League. Alle 18.55 Salisburgo-Napoli su Sky Sport Uno ; alle 21 Inter-Eintracht su TV8 e Sky Sport

Salisburgo-Napoli La diretta dalle 18.55 Torna il 4-3-3 con Callejon - Milik e Insigne : Trasferta austriaca sulla carta semplice per il Napoli, che alla Red Bull Arena di Wals-Siezenheim, sobborgo di Salisburgo, è chiamato a gestire il perentorio 3-0 maturato nella gara d'andata del San ...

Salisburgo-Napoli - le formazioni ufficiali : Gara di ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Dopo il 3-0 dell’andata al San Paolo, il Napoli affronta il Salisburgo in trasferta. Obiettivo, passaggio del turno, che a meno di clamorosi ribaltoni dovrebbe essere portato a termine. Salisburgo-Napoli, LE formazioni ufficiali SALISBURGO (4-3-1-2): Walke; Lainer, Ramalho, Onguéné, Ulmer; Mwepu, Samassekou, Minamino; Wolf; Daka, Dabbur. All. Rose. NAPOLI (4-4-2): Meret; Hysaj, ...

Salisburgo-Napoli : giocano Insigne e Fabian - Ounas in tribuna (in panca Younes) : Inedita coppia centrale difensiva Ancelotti ha deciso: gioca Insigne al fianco di Milik al centro dell’attacco nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Europa League contro il Salisburgo. Il capitano è stato preferito a Mertens che va in panchina. Recupera Fabian schierato al centro. L’altra novità arriva dalla panchina dove Younes viene preferito a Ounas. Napoli (4-4-2): Meret, Hysaj, Luperto, Chiriches, Mario Rui; Callejon, ...