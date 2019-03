Altro che 40 megapixel! Qualcomm prevede che verrà abbattuta “quota 100” entro fine anno

Di Maio offende i cattolici : "Destra? Più che Altro sfigati" : Roma - Il solco tra i due partiti di governo sul Congresso mondiale delle famiglie diventa sempre più profondo. L'evento previsto dal 29 al 31 marzo a Verona per "celebrare e difendere la famiglia naturale come sola unità stabile e fondamentale della società" mette sotto i riflettori sensibilità e visioni del mondo molto lontane, se non decisamente opposte tra Lega e Cinquestelle.Se il vicepremier Matteo Salvini e il ministro per la Famiglia ...

Chelsea - Emerson Palmieri : 'Hazard è di un Altro livello. Temo che vada via in estate' : ... terzino dei Blues , ha parlato a Sky Sports del futuro del compagno di squadra: 'Abbiamo tanti giocatori di qualità nella nostra rosa, ma lui è di un altro livello, è tra i migliori al mondo. Io ...

Tirreno-Adriatico 2019 : le pagelle della prima tappa. Mitchelton-SCOTT e Jumbo-Visma di un Altro pianeta - male la Bahrain-Merida di Nibali : Una lotta a due, decisa sul filo dei secondi proprio sul finale: la Mitchelton-SCOTT si impone nella frazione d’apertura della Tirreno-Adriatico 2019, una cronometro a squadre di 21,1 chilometri in quel di Lago di Camaiore. Battuto il Team Jumbo-Visma. Andiamo a rivivere la tappa odierna con le pagelle dei protagonisti. Mitchelton-SCOTT, voto 10: difficile fare di meglio. Dopo la sconfitta con beffa dell’anno scorso arrivata dalla ...

ESCLUSIVA Sen. Garavini - PD - : "Tav? Lega e 'Cinque Stelle' non fanno niente per rilanciare l'economia. Il centrosinistra tutt'Altro che ... : La politica del sussidio, oltre a sfasciare i nostri conti pubblici, non rispetta la dignità dell'essere umano, che in questo modo viene costretto a dipendere dallo Stato. E questo rapporto di ...

ESCLUSIVA Sen. Garavini - PD - : "Tav? Lega e 'Cinque Stelle' non fanno niente per rilanciare l'economia. Il centrosinistra tutt'Altro che moribondo" : E Lega e 'Cinque Stelle' che cosa fanno per rilanciare l'economia? niente. Anzi, la affossano ulteriormente bloccando i cantieri di tutte le grandi opere. Conte si dice dubbioso perché è un modo per ...

Via della seta - Zingaretti : 'Altro pilastro che si arena dentro i pasticci di una maggioranza divisa su tutto' : LaPresse, 'Quello della via della seta è un tema delicatissimo e gestito malissimo da questo governo. Senza un coinvolgimento pieno del Parlamento, senza una vera concertazione con gli alleati ...

Marte - il sogno della Nasa 'di trovare potenzialmente vita su un Altro pianeta'. E i privati che forniranno un 'passaggio' : "Un budget che finanzia la nostra abilità di raggiungere un altro mondo, e di trovare potenzialmente vita su un altro pianeta ". Gateway, la stazione orbitante lunare che guarda verso Marte L'...

Marte - il sogno della Nasa “di trovare potenzialmente vita su un Altro pianeta”. E i privati che forniranno un “passaggio” : Uomini e robot in cammino sulle sabbie argentate della Luna. Una stazione spaziale che orbita sulle loro teste come ponte tra la Terra e il nostro satellite. E, più lontano, un drone elicottero che svolazza su Marte, mentre una sonda preleva campioni di roccia ‘aliena’ da riportare sulla Terra. Sembra la sceneggiatura di un film di fantascienza, ma nei prossimi decenni dovrebbe divenire realtà. Parola dell’amministratore capo della Nasa, Jim ...

Roger Federer tranquillizza i suoi tifosi : 'giocherò anche nel 2020 - Altro che ritiro!' : Roger Federer allontana la data del ritiro ancora un po', il tennista svizzero giocherà anche nel 2020 come rivelato quest'oggi Rivelazioni molto importanti quelle di Roger Federer ai cronisti nelle ...

Roger Federer tranquillizza i suoi tifosi : “giocherò anche nel 2020 - Altro che ritiro!” : Roger Federer allontana la data del ritiro ancora un po’, il tennista svizzero giocherà anche nel 2020 come rivelato quest’oggi Rivelazioni molto importanti quelle di Roger Federer ai cronisti nelle ultime ore. Il tennista svizzero ha infatti rivelato che giocherà anche nel 2020, niente ritiro dunque a fine stagione: “Il mio obiettivo è continuare a giocare. Di conseguenza il programma dei tornei continua. A inizio anno ...

Altro che Tav - Conte punta sulla statale Agrigento-Caltanissetta : “Serve più della Torino-Lione” : Ripartono i cantieri per la realizzazione dell’ultimo tratto della superstrada Agrigento-Caltanissetta. E così, oggi, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, piombano a Bigini, a sei chilometri da Caltanissetta, per presenziare alla ripresa dei lavori per il completamento della “Strada degli scrittori”. Giusto il tempo per immortalare l’evento, previsto per le 11 e 30, con caschi da ...

Altro che rinnovamento : l'addio al Nazareno? Solo questione di soldi : 'Vorrei cambiare la sede nazionale del partito da via del Nazareno e costruire sedi del Pd dove il primo piano sia destinato al co-working delle idee'. Nicola Zingaretti ha parlato di grande 'taglio ...

Falcao - Altro che Milan : 'Voglio fare come Michael Jordan - diventare un giocatore di baseball professionista!' : L'attaccante del Monaco Radamel Falcao, accostato nei giorni scorsi al Milan , ha parlato a France Football: 'Amo il baseball. Quando ero piccolo, in Venezuela dove sono cresciuto, era lo sport che praticavo e anche ad un buon livello. Ne parlo spesso con mia moglie, penso che quando finirò la mia carriera calcistica, ne inizierò uno come giocatore professionista di baseball proprio ...

In Siria 4 milioni di bambini non hanno visto Altro che la guerra : Vorrei dire a tutti i bambini del mondo di non allontanarsi mai troppo dalla loro famiglia e di non giocare con oggetti pericolosi'.,. Ci sono quelli che per aiutare la famiglia sono costretti a ...