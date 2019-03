Legittima difesa | Anm risponde alle accuse

Legittima difesa - Crozza-Salvini esulta : “Una legge italiana - scritta da pistoleri italiani - voluta da un pistola italiano!” : Dal palco di Fratelli di Crozza in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove un entusiasta Crozza/Salvini esulta per il diritto alla Legittima difesa sancito dalla Camera: “Una legge italiana, scritta da pistoleri italiani, voluta da un pistola italiano” e aggiunge: “Tu ladro, clandestino, migrante, marocchino…magari che hai vinto Sanremo… mi entri in casa? Smith & Wesson!” “Live streaming, episodi ...

Legittima difesa 2019 : cosa cambia e vignetta Vauro - Salvini “lo querelo” : Legittima difesa 2019: cosa cambia e vignetta Vauro, Salvini “lo querelo” Passa alla Camera la riforma della Legittima difesa. Il provvedimento ha incassato 373 voti favorevoli, 104 voti contrari; due i deputati ad astenersi. Il testo, voluto fortemente dalla Lega, ha creato dei malumori nei 5 stelle. Per protesta, alla fine, sono stati 25 i deputati pentastellati che non hanno partecipato al voto. Adesso si attende il passaggio ...

Cosa prevede la riforma della Legittima difesa : Il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini (foto: Roberto Monaldo / LaPresse) La Camera ha approvato con 373 voti favorevoli, 104 contrari e 2 astenuti la nuova proposta di legge sulla legittima difesa. Venticinque deputati del Movimento 5 stelle, contrari al provvedimento, non hanno partecipato al voto. Il testo passerà ora al Senato per la deliberazione finale. Il nuovo testo modifica l’articolo 52 e l’articolo 55 ...

Legittima difesa - vignetta choc di Vauro : Salvini trafitto da un proiettile : Ancora Vauro Senesi. Ancora una vignetta. Ancora Matteo Salvini. Stavolta il tema dell'ultimo disegno del vignettista è la riforma della Legittima difesa, approvata ieri alla Camera a larga maggioranza e in attesa dell'ultima lettura in Senato prima di diventare legge dello Stato.Nella sua vignetta, Vauro ha rappresentato il ministro dell'Interno (con cellulare in mano e giacca della polizia) mentre si fa un "selfie fatale". Il leghista, ...

Legittima difesa - che cosa cambierà con la riforma : Chi si difende con un'arma in casa da un'aggressione, causando danni fisici al ladro o al rapinatore, anche in futuro sarà sottoposto a indagini e ci sarà sempre un giudice che valuterà se archiviare ...

Va bene il campo largo ma qui si sta esagerando. Devono aver pensato questo molti elettori del Pd ieri dopo aver letto sui social che il candidato di centrosinistra come governatore della Basilicata, Carlo Trerotola, si era espresso in termini molto favorevoli su Giorgio Almirante.

Legittima difesa : la Camera approva - adesso decide il Senato : Tutte operazioni fatte con scienza e coscienza, in assoluta condivisione col M5S. Chiaro che se poi uno parla di armi o libertà di sparare come si vuole, è normale che Di Maio abbia detto certe cose. ...

Legittima difesa - ok Camera : fronda M5S - 25 non votano : si affievolisce l'eccesso colposo : Con un giorno di anticipo rispetto alle previsioni del calendario, la Camera approva il disegno di legge sulla Legittima difesa che consente un margine più ampio nell'uso delle armi per...

La Legittima difesa e il malinteso sulla dissidenza interna al M5s : Roma. Alle cinque del pomeriggio, quando la temuta diserzione sulla legittima difesa si concretizza in un manipolo di deputati che evitano di stare in Aula al momento del voto, Manlio Di Stefano quasi se la ride a sentire i commenti allarmati dei cronisti: “Venticinque assenti di cui solo qualcuno n

Legittima difesa - la Camera approva : 373 voti a favore. M5S : in 25 si sfilano : Dopo l’esito l’esultanza, anche con striscioni, dai banchi dei deputati di Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega. Il M5S: «Non porterà al Far West» ma 25 grillini non votano

La lealtà costa un maxi-strappo ai 5 stelle. Passa la Legittima difesa - l'ala sinistra M5S non vota : "Graaande Molteni". Davide Tripiedi si affaccia nel cortile della Camera dove i deputati della Lega si prestano a foto con cartelli che recitano "La difesa è sempre legittima". Il deputato 5 stelle sorride, scherza con il sottosegretario leghista, uno dei padri della legge fortemente voluta da Matteo Salvini. È uno dei 25 onorevoli del Movimento che non hanno partecipato al voto ("Non ho fatto in tempo – dirà poco dopo ...

