Golf - PGA Tour 2019 : Francesco Molinari di nuovo in gara all’Arnold Palmer Invitational con buona parte dei migliori : Il PGA Tour arriva a un punto della stagione in cui incontra un pezzo importante della sua storia: l’Arnold Palmer Invitational. Nato nel 1966 come Florida Open, il torneo ha poi assunto tutta una serie di diverse denominazioni fino ad arrivare all’attuale, che viene dal nome di colui che vinse questo torneo nel 1971 e che, fino alla morte avvenuta nel 2016, ha posseduto il Bay Hill Club and Lodge, il luogo dove l’evento si ...

Golf - su regole PGA Tour striglia i big : ANSA, - ROMA, 05 MAR - "Le nuove regole hanno già fornito esiti positivi e i professionisti devono esprimere le loro opinioni in maniera più costruttiva". Il commissario del PGA Tour, Jay Monahan, ...

Golf - PGA Tour 2019 : Keith Mitchell non trema e conquista il The Honda Classic : Grazie ad un solido ultimo round Keith Mitchell agguanta la prima posizione della leaderboard conquistando il titolo del The Honda Classic (montepremi 6,8 milioni di dollari). L’americano chiude la kermesse del PGA Tour con un giro da -3, raggiungendo il punteggio complessivo di -9 (271 colpi), mostrando un buon feeling con il percorso par 70 del PGA National Club di Palm Beach Gardens (Florida, Stati Uniti). Mitchell la spunta conservando ...

Golf - PGA Tour 2019 : Wyndham Clark in testa all’Honda Classic dopo il terzo giro - diversi giocatori in lotta per il successo : Restano soltanto diciotto buche alla conclusione dell’Honda Classic 2019, torneo valido per il PGA Tour di Golf in corso presso il PGA National (Champion) di Palm Beach Gardens, in Florida (Stati Uniti). Al comando della classifica provvisoria si è portato lo statunitense Wyndham Clark, che ha chiuso il proprio giro in 67 colpi per uno score complessivo di -7, realizzando sei birdie e tre bogey nella terza giornata. Il 25enne del Colorado, ...

Golf - PGA Tour 2019 : all’Honda Classic Sungjae Im balza al comando in coppia con Keith Mitchell : All’Honda Classic in corso di svolgimento in Florida, e valido per il PGA Tour 2019, sono due gli uomini al comando dopo il secondo giro: il giovane sudcoreano Sungjae Im e l’americano Keith Mitchell, entrambi autori di ottimi secondi giri. Entrambi si trovano con un complessivo -6, che consente loro di precedere Lucas Glover, che ieri era secondo ed ora si trova a quota -5. E’ però il gruppo in quarta posizione ad essere ...

Golf - PGA Tour 2019 : Jhonattan Vegas davanti a Ernie Els e altri tre nel primo giro dell’Honda Classic : Dopo il primo giro dell’Honda Classic, a Palm Beach, il trentaquattrenne venezuelano Jhonattan Vegas, già vincitore di tre tornei del PGA Tour in passato, è al comando con un giro in -6 sul par 70 del percorso posto in Florida. Vegas, primo venezuelano a giocare la Presidents Cup nel 2017, cerca il suo settimo successo complessivo, dal momento che oltre al tris nel PGA Tour ha fatto suoi altri tre tornei validi per altri circuiti. Al ...

Golf - PGA Tour 2019 : Justin Thomas e Brooks Koepka alla guida del campo partenti dell’Honda Classic : Il PGA Tour torna in scena questa settimana, e lo fa nel sud della Florida, a Palm Beach, con l’Honda Classic, un torneo nato nel 1972 e che tra i suoi vincitori annovera Jack Nicklaus, Johnny Miller, Mark Calcavecchia, Vijay Singh, Matt Kuchar, Padraig Harrington e Rory McIlroy. L’anno scorso vinse Justin Thomas, ed è proprio il venticinquenne di Louisville che guida il field di quest’anno per difendere il titolo. Sono in gara ...

Golf - PGA Tour 2019 : Aaron Baddeley cede di schianto - il Puerto Rico Open va a Martin Trainer : Il Puerto Rico Open, torneo del PGA Tour che si disputa in parallelo al WGC-Mexico Championship, finisce con la vittoria a sorpresa di Martin Trainer, al suo primo successo sul circuito americano. Il ventisettenne laureatosi alla University of South California (conosciuta anche con il diminuitivo di USC) ha saputo trovare un ultimo giro in -5 per chiudere 15 colpi sotto il par e mettere in riga la concorrenza. Al secondo posto c’è Aaron ...

Golf - PGA Tour 2019 : Aaron Baddeley guida la classifica ad un round dal termine del Puerto Rico Open : Continua senza intoppi il Puerto Rico Open (montepremi 3 milioni di dollari), tappa minore del PGA Tour 2019 che si svolge in concomitanza con il WGC Mexico Championship. Al termine dei primi 3 round troviamo al comando Aaron Baddeley. L’australiano, sul percorso par 72 del Coco Beach Golf & Country Club di Rio Grande (Porto Rico), guida con il punteggio di -12 (204 colpi), uno meglio dello statunitense Nate Lashley. Chiude il podio ...

Golf - PGA Tour 2019 : Roberto Diaz - D.J. Trahan e Nate Lashley guidano il Puerto Rico Open dopo le prime due giornate : Classifica ancora molto corta presso il par 72 del Coco Beach Golf & Country Club di Rio Grande dove è in corso il Puerto Rico Open 2019, torneo del PGA Tour che si svolge nello stesso fine settimana del WGC-Mexico Championship e che accoglie inevitabilmente giocatori di seconda fascia del panorama Golfistico internazionale. dopo le prime 36 buche si è formato un terzetto al comando con lo score di -8 per il torneo, composto dal messicano ...

Golf - PGA Tur 2019 : Andrès Romero in testa dopo il primo round del Puerto Rico Open : Il PGA Tour, nonostante la concomitanza con il WGC, continua a dispensare tornei. Questa settimana spazio al Puerto Rico Open (montepremi 3 milioni di dollari), torneo che vede ai nastri di partenza alcuni Golfisti interessanti. Sul percorso par 72 del Coco Beach Golf & Country Club di Rio Grande (Porto Rico) al termine del primo round troviamo in testa Andrès Romero. L’argentino guida con lo score di -6 (66 colpi), uno meglio ...

Golf - PGA Tour 2019 : al Puerto Rico Open tre vincitori di Major e diversi uomini in cerca di gloria : Complice la concomitanza del torneo del WGC a Città del Messico, la settimana del PGA Tour, pur proponendo il Puerto Rico Open, non vede una folta presenza di grandi nomi al via. Qualche nome pesante, però, è passato da Porto Rico dal 2008, anno del suo inserimento nel Tour americano: si contano un secondo posto di Jordan Spieth nel 2013, le vittorie del tedesco Alex Cejka nel 2015 e soprattutto di Tony Finau nel 2016, oltre alla seconda ...

Golf - PGA Tour 2019 : J.B. Holmes si aggiudica il Genesis Open rimontando Justin Thomas nell’ultimo giro : Si è concluso come da programma nella notte italiana il Genesis Open 2019, torneo del PGA Tour di Golf che si è svolto in questo fine settimana presso il Riviera Country Club di Pacific Palisades, in California (Stati Uniti d’America). L’organizzazione è riuscita a portare a termine il quarto giro nei tempi previsti nonostante un notevole ritardo sulla tabella di marcia accumulato a causa delle condizioni atmosferiche avverse che ...