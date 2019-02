Marco Missiroli : "Vi racconto la mia 'Fedeltà' - una lotta intestina che ti porta a scenari nuovi" : Pensate a una telecamera accesa che si sofferma a inquadrare un uomo adulto e una ragazza poco più che ventenne, evidenziandone i gesti, le movenze, lo stato di preoccupazione prima che le parole. La stessa si sposta poi su un'altra donna, la moglie di lui col suo cappotto "inconfondibile", un ciuffo castano che le copre un occhio e una gamba affaticata. È bella come Virna Lisi e vuole vederci chiaro su una vicenda che chiara lo ...

"Vi racconto la mia ricca esperienza di studente del liceo Bodoni di Saluzzo nel Maryland - Usa - " : Mi chiamo Tommaso Martina, abito a Saluzzo e sono uno studente dell'indirizzo Scienze Applicate al liceo Bodoni. A febbraio dell'anno scorso , 2018, decidevo di intraprendere questa esperienza ...

Roma - gay cacciato da un taxi a Trastevere : 'Fr... - scendi subito dalla mia auto'. Il racconto choc : Era salito su un taxi con due amiche a piazza Trilussa , nel cuore di Trastevere, e dopo aver chiesto al tassista: 'Puoi fermarti a un distributore automatico per comprare le sigarette?', si è sentito ...

'Io sono Mia' : il racconto della vita della cantante e l'etichetta di 'porta sfortuna' : Ieri, in prima serata su Rai 1, è stato mandato in onda il film intitolato 'Io sono Mia', interpretato dalla cantante ed attrice Serena Rossi, partenopea dall'animo caloroso e coinvolgente. Il film, diretto dal regista Riccardo Donna, racconta la storia della cantante Mia Martini (nome di battesimo Domenica Bertè) e ci mostra nel dettaglio l’esordio della sua carriera, con brevi scorci della nascita della sua grande passione sin da bambina, per ...

La mamma di Frida : «Vi racconto come ha vinto la leucemia» - : Non pratica sport , ma è soddisfatta dei progressi compiuti sul piano fisico: ha imparato a nuotare, corre quanto i compagni durante l'ora di educazione fisica e ha pure concluso la maratona di ...

Abdon Pamich : "Vi racconto come si viveva nella mia Fiume - città aperta" : "Disinteresse e tanta ignoranza. Alcuni dei mali di oggi, per me, sono questi. E l'antidoto è uno solo: la memoria, da conservare e promuovere. Perché quando si nascondono la storia e i fatti, con la scusa delle ideologie che oltretutto ci hanno rovinato, siamo messi male. L'unica cosa che ci salva, in certi casi è il ricordo, da tramandare di padre in figlio. Sempre". Parole di Abdon Pamich, marciatore pluri-medagliato, campione ...

Abdon Pamich : 'Vi racconto come si viveva nella mia Fiume - città aperta' : 'Disinteresse e tanta ignoranza. Alcuni dei mali di oggi, per me, sono questi. E l'antidoto è uno solo: la memoria, da conservare e promuovere. Perché quando si nascondono la storia e i fatti, con la ...

Aurora Ramazzotti a Verissimo : "Vi racconto la mia vita sotto scorta" : Aurora Ramazzotti è stata ospite di Verissimo, l'appuntamento del sabato pomeriggio condotto su Canale 5 da Silvia Toffanin.La figlia di Michelle Hunziker ha raccontato della sua situazione familiare: "Non ho molta memoria, ma ho ricevuto tanto amore. Non sono cresciuta in una famiglia tradizionale ma sono stata tanto amata. Non avevo mai pensato di avere dei fratelli, poi me ne sono ritrovata 4, non è stato facile, ma oggi vivo per i ...

“Ho mentito a mia madre malata di tumore” : il racconto di Francesco - figlio di una leonessa : “Un’ulteriore risonanza comunica che che le restano solo sei mesi di vita... Anche di fronte a questo nascondiamo tutto a mia madre, così continuiamo la nostra vita con le uscite, i caffè e i viaggi alternati alla chemio, finché nel gennaio 2018 iniziano per lei delle forti crisi epilettiche...”.Continua a leggere

Belen Rodriguez piange a C'è posta per te/ Video - il racconto inedito : "Anche mia nonna aveva un tumore…" : Belen Rodriguez si commuove a C'è posta per te e racconta qualcosa di inedito con protagonista la sua amatissima nonna, ecco le sue parole.

'Vi racconto come creo la mia carne a base di piselli gialli' : C'è uno scienziato italo-americano dell'università di Stanford dietro la formula della carne vegetale con cui vuole conquistare il mondo 'Beyond Meat', nata come startup in California nel 2009 e ...

"Vi racconto come creo la mia carne a base di piselli gialli" : C’è uno scienziato italo-americano dell’università di Stanford dietro la formula della carne vegetale con cui vuole conquistare il mondo ‘Beyond Meat’, nata come startup in California nel 2009 e arrivata l’autunno scorso anche sul mercato italiano. I ‘fake burger’ che simulano aspetto, odore, colore e consistenza di quelli bovini sono serviti da ‘Welldone’, catena bolognese di ...

Schumacher compie 50 anni – Montezemolo ricorda Michael papà premuroso : “vi racconto di quella volta a casa mia d’estate…” : Luca Cordero di Montezemolo e le parole su Michael Schumacher nel giorno del suo 50° compleanno: l’ex presidente Ferrari ricorda gli anni migliori dell’ex campione del mondo di Formula Uno Michael Schumacher oggi compie 50 anni. Poco si sa delle sue condizioni di salute e di ciò che accade dentro la sua casa di Losanna, dove l’ex pilota di Formula Uno è rinchiuso dopo la tragedia di Maribel. Chissà cosa starebbe facendo e ...

Il racconto choc di Duterte «Ho molestato la mia cameriera» E attacca la Chiesa : «Ipocrita» : Manila Alfano Provocazioni, confessioni dall'aria sfacciatamente impunita. Il presidente Rodrigo Duterte spara dichiarazioni e l'eco si propaga nell'indignazione del mondo. Questa volta il bersaglio sono le donne, quelle più povere per la precisione, le cameriere. Pochi strumenti per difendersi, un misero salario che le inchioda a ore di fatiche e intimidazioni. E ...