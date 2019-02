Alla nuova Peugeot 508 il premio Stradivari 2019

Studenti contro la nuova maturità - dAlla Sicilia al Trentino : “Governo bocciato” : dalla Sicilia al Trentino passando per Lazio, Sardegna, Emilia fino al Veneto. Oggi migliaia di Studenti (secondo il Fronte della Gioventù comunista 100mila) sono scesi in piazza contro la nuova maturità e la regionalizzazione della scuola. Le manifestazioni promosse dalla Fgc e dalla Rete degli Studenti medi hanno bloccato le lezioni a Ragusa, a Roma, a Torino, a Caltanisetta, a Padova, a Verona, a Trapani, Siracusa, Milano, Venezia, ...

Papa Francesco si affaccia e tende un salvagente - nella nuova instAllazione di Maupal - : Città del Vaticano, 22 feb., askanews, - nuova installazione dello street artist Maurizio Pallotta, in arte Maupal, a Borgo Pio, in zona Vaticano. Da una finetra al primo piano della strada pedonale ...

MotoGp – DAlla nuova moto alla sfida in casa Ducati - Crutchlow sicuro : “ecco come andrà tra Dovi e Petrucci” : Tra novità e ‘premonizioni’: Crutchlow soddisfatto della nuova moto alla vigilia dell’esordio stagionale Iniziano domani gli ultimi test invernali di motoGp prima dell’esordio stagionale previsto per il 10 marzo in Qatar. I piloti sono pronti a tornare a sfrecciare in pista, a Losail, per mettere a punto le moto e completare il programma stabilito col team in vista della prima gara del motomondiale. Tante le novità ...

MANOVRA CORRETTIVA?/ DAlla Ue il rischio di una nuova mazzata : Le voci sul contenuto del Country Report della Commissione europea dedicato all'Italia riaccendono l'ipotesi di una MANOVRA aggiuntiva

Il CIO revoca lo status di qualificazione olimpica Alla gara maschile di pistola 25 metri a Nuova Delhi : Nel corso del 2019 ci saranno altri 4 appuntamenti di Coppa del Mondo, rispettivamente a Pechino, Monaco e Rio de Janeiro, con 16 carte olimpiche a disposizione in ogni occasione.

Nuova fAlla individuata su WhatsApp a favore di chi ci spia : privacy a rischio a fine mese : Ci sono alcune importanti novità che dobbiamo prendere in esame in queste ore per quanto riguarda WhatsApp, soprattutto in riferimento a coloro che, tendenzialmente, prestano maggiore attenzione a questioni come privacy e sicurezza. Dopo avervi parlato delle ultime notizie dal punto di vista dello sviluppo software per la popolare app, infatti, in queste ore tocca tornare su un argomento delicato. Mi riferisco al recente aggiornamento che ha ...

Sistema Solare si Allarga : scoperta 'Ippocampo' - nuova Luna di Nettuno : La "famiglia" del Sistema Solare ha un nuovo elemento. Grazie a un team di ricerca dell'Istituto Seti è stata infatti scoperta una nuova Luna del pianeta Nettuno. Chiamata Ippocampo, è grande appena 34 chilometri, ed è dunque la più piccola tra le 14 che orbitano intorno al pianeta. Probabilmente si tratta di un "frammento" distaccatosi da Proteus a causa dell'impatto di una cometa. La scoperta si va a sommare ai progetti di Esa e Nasa di ...

La Juve Stabia pensa già Alla B : ecco in esclusiva la nuova casa : Da qualche settimana il Menti, nel rispetto degli impegni di campionato della Juve Stabia, è oggetto di restyling in vista delle Universiadi. Tra gli interventi previsti, c'e' anche un ...

Tiziano Renzi : “Ricostruzioni dell’accusa false”. In una mail del 2015 scrisse : “Chiudiamo coop per mancanza di lavoro e lo dirottiamo Alla nuova” : “Facciamo il blitz, cambiamo il presidente e chiudiamo Marmodiv“. “Ditemi se come strategia può andare, baci in bocca fino a gennaio”. È il 18 novembre 2015 quanto Tiziano Renzi scrive via mail a Luca Mirco e Andrea Conticini, il genero oggi indagato nell’inchiesta sui fondi sottratti a Unicef, e per conoscenza alla moglie Laura Bovoli. Mentre il figlio Matteo è a Palazzo Chigi, premier già da più di un anno e ...

Spazio - Ministro Trenta : “Con la nuova legge un forte impulso Alla Space Economy nazionale” : La nuova legge di riforma della governance delle attività spaziali italiane “imprime un forte impulso alla Space Economy nazionale, rafforzandola nel quadro europeo” e “rappresenta una grande opportunità per una migliore connessione tra Politica, Industria e Ricerca nel settore“: lo ha dichiarato il Ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, in occasione di un convegno dell’Aipas nella sede dell’Agenzia ...

Tiro a segno - Coppa del Mondo Nuova Dehli 2019 : parte la stagione per l’Italia che deve uscire dAlla crisi. Strada verso Tokyo 2020 complessa : Sabato 23 febbraio parte la Coppa del Mondo di Tiro a segno 2019: a Nuova Delhi, in India, i tiratori di tutto il Mondo si daranno battaglia non solo per la vittoria finale, ma anche per conquistare la carta olimpica: ciascuna delle otto specialità olimpiche individuali mette in palio due pass (che ricordiamo non essere nominali) per Tokyo 2020. Per la prima tappa saranno tredici gli azzurri in gara: Riccardo Armiraglio (Fiamme Oro), Lorenzo ...

Superbike - Mondiale 2019 : Ducati - una nuova moto per lanciare il guanto di sfida Alla Kawasaki. Davies e Bautista sognano l’iride : “Inizia l’avventura con un nuovo motore 4 cilindri a V (1000 di cilindrata) che ci ha dato grandi soddisfazioni in motoGP e che vogliamo sfruttare anche in Superbike. Ho sempre sostenuto che i V4 sono i motori ideali per le corse e ora lo abbiamo implementato anche nella categoria riservata alle derivate di serie. Inoltre, con la distribuzione Desmo che è un nostro marchio di fabbrica. Ora, non ci rimarrà che vincere”. Sono ...

Alfa Romeo - dAlla Formula Uno al futuro. Monoposto nuova e pilota italiano – FOTO : Ritorno in Formula 1, atto secondo. Dopo la sponsorizzazione della scuderia Sauber nella stagione 2018, il Biscione si ripresenta nella massima serie motoristica con parecchie novità: il 2019, infatti, porta in dote un nuovo nome per la scuderia, che diventa “Alfa Romeo Racing” e non più “Alfa Romeo Sauber F1 Team”. Ciò sarebbe costato a FCA una sponsorizzazione da 6 milioni di euro, come riporta il magazine tedesco Autobild. Fermo ...

Ford Focus ST - Tolti i veli Alla nuova versione sportiva : La Ford torna a proporre un modello sportivo: si tratta della Focus ST, sviluppata dal reparto Ford Performance e proposta con carrozzeria cinque porte o station wagon. Le vetture saranno disponibili in Europa in estate, anche se i prezzi non sono stati ancora ufficializzati. sportiva senza esagerazioni. Come da tradizione la versione ST rappresenta una equilibrio tra prestazioni e fruibilità e anche gli interventi a carrozzeria e ...